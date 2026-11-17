17 ноября 2026, 13:08

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Московская область впервые возглавила рейтинг мотоспортивных регионов России по итогам 2026 года. Исполнительный директор Федерации мотоциклетного спорта Московской области Максим Краев назвал победу историческим событием для команды. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.







Церемония награждения прошла 14 ноября в Москве на отчетной конференции Федерации мотоциклетного спорта России. Награду представителям Подмосковья вручил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, председатель попечительского совета федерации Ирек Файзуллин.



При выборе победителя жюри учитывало результаты спортсменов на российских и международных соревнованиях, число проведенных турниров и их уровень. Эксперты оценили состояние трасс, мотодромов и спортивных школ, работу с молодежью и количество выданных лицензий. Внимание уделили подготовке тренеров, качеству судейства и ведению отчетности.



По словам Максима Краева, конкурс проходит с 2015 года. Достичь успеха региону помогла совместная работа гонщиков, наставников, судей, организаторов и технических специалистов. В дальнейшем федерация планирует развивать инфраструктуру и поддерживать юных спортсменов.