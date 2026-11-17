17 ноября 2026, 17:32

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения Жуковской областной больницы начали проводить малоинвазивные операции для лечения аритмии сердца. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Такие вмешательства стали возможными благодаря новой установке для электрофизиологического исследования и радиочастотной абляции. Отечественное оборудование закупили благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

«Электрофизиологическое исследование сердца – способ диагностики нарушений ритма и проводимости. Через электроды в разные отделы сердца подают электроимпульсы, искусственно провоцируя аритмию, чтобы зарегистрировать её на электрокардиограмме и найти источник. После этого проводится радиочастотная абляция, то есть малоинвазивная операция. Через прокол в вене к сердцу подводят катетер и воздействуют на проблемный участок высокочастотным током. Формируется рубец, который больше не проводит патологический импульс. Разреза грудной клетки и остановки сердца при этом не требуется», – рассказал заведующий отделением Борис Гегенава.