17 ноября 2026, 23:01

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковье заняло лидирующие позиции в Центральном федеральном округе по популярности краткосрочных рыболовных поездок. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области со ссылкой на оценку Россельхозбанка.





Доля региона на рынке таких туров составляет от 15 до 18%, а ежегодные темпы роста достигают 18%. Фактором развития направления выступает и интерес жителей региона к рыбалке. В Подмосковье насчитывается более двух миллионов рыболовов-любителей.

«Одним из востребованных форматов стала рыбалка на специально зарыбленных водоёмах. Рыбоводческие хозяйства предлагают гостям ловлю карпа, щуки, судака, форели и осетровых. Для них оборудуют места отдыха, создают условия для семейных поездок и компаний с разным уровнем подготовки. На некоторых площадках можно приготовить пойманную рыбу», – рассказали в ведомстве.