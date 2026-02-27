В усадьбе Кривякино Всемирный день кошек отметят масштабным котопраздником
В парке усадьбы Кривякино в ближайшее воскресенье, 1 марта, состоится праздник для всех любителей пушистых питомцев «МАРТовские КОТики в ПАРКе». Так там отметят Всемирный день кошек.
Гостей ждут насыщенная развлекательная программа и много разных котиков – плюшевых, нарисованных, сладких, в виде украшений и декора. Об этом «Радио 1» рассказала пресс-секретарь усадьбы Кривякино Александра Тер-Согомонова.
«Нашему празднику уже три года. В этом году у нас – масштабный котопраздник, куда можно прийти всей семьёй и окунуться в атмосферу наших замечательных, мягких братьев меньших. Уже третий год подряд у нас на празднике будут огромные инсталляции высотой полтора метра – авторские фигуры котиков, которые расписывает школа искусств «Фантазия» вместе с воспитанниками воскресной приходской школы. Раньше фигуры обновлялись каждый год, но теперь нам стало жаль их обновлять, и мы добавили ещё три такие инсталляции. Все эти котики останутся жить у нас в парке», – рассказала Тер-Согомонова.Все горожане могут принять участие в фотовыставке и выставке рисунков. Каждый год для кото-фотозоны приходит более 200 работ. Можно нарисовать своего котика, фантазийного, радужного, разноцветного, воздушного, котика-облачко и так далее.
Но самая важная миссия праздника – это «копилка добра». Приют бездомных животных «Мамонтёнок» оказывает поддержку в проведении праздника, а парк поддерживает приют.
«Можно посмотреть на настоящих котиков, а если есть такая возможность, забрать питомца домой. Каждый год происходит эта замечательная акция, и мы просто потрясены огромными сердцами людей, которые забирают котиков, а они обретают свой дом. Это самая важная миссия фестиваля», – отметила собеседница «Радио 1».Праздник будет семейным, он адресован гостям любого возраста. Для них подготовлено большое количество мастер-классов, в которых могут участвовать и взрослые.
«К примеру, это роспись кофейного котика. Здесь, наверное, даже взрослым будет интересно. А ГИБДД уже второй год проводит у нас познавательный просветительский проект «Котики за безопасность». Мы изготавливаем значки-светоотражатели, и здесь очень важно, чтобы вся семья понимала необходимость безопасности друг друга», – заключила Александра Тер-Согомонова.Фестиваль «МАРТовские КОТики в ПАРКе» пройдёт 1 марта. Мероприятие начнётся в полдень. Гостей ждут по адресу: Московская область, город Воскресенск, парк усадьбы Кривякино.