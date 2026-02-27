В усадьбе Кривякино Всемирный день кошек отметят масштабным котопраздником

27 февраля 2026, 16:51

оригинал Фото: парк усадьбы Кривякино

В парке усадьбы Кривякино в ближайшее воскресенье, 1 марта, состоится праздник для всех любителей пушистых питомцев «МАРТовские КОТики в ПАРКе». Так там отметят Всемирный день кошек.





Гостей ждут насыщенная развлекательная программа и много разных котиков – плюшевых, нарисованных, сладких, в виде украшений и декора. Об этом «Радио 1» рассказала пресс-секретарь усадьбы Кривякино Александра Тер-Согомонова.

«Нашему празднику уже три года. В этом году у нас – масштабный котопраздник, куда можно прийти всей семьёй и окунуться в атмосферу наших замечательных, мягких братьев меньших. Уже третий год подряд у нас на празднике будут огромные инсталляции высотой полтора метра – авторские фигуры котиков, которые расписывает школа искусств «Фантазия» вместе с воспитанниками воскресной приходской школы. Раньше фигуры обновлялись каждый год, но теперь нам стало жаль их обновлять, и мы добавили ещё три такие инсталляции. Все эти котики останутся жить у нас в парке», – рассказала Тер-Согомонова.

«Можно посмотреть на настоящих котиков, а если есть такая возможность, забрать питомца домой. Каждый год происходит эта замечательная акция, и мы просто потрясены огромными сердцами людей, которые забирают котиков, а они обретают свой дом. Это самая важная миссия фестиваля», – отметила собеседница «Радио 1».

«К примеру, это роспись кофейного котика. Здесь, наверное, даже взрослым будет интересно. А ГИБДД уже второй год проводит у нас познавательный просветительский проект «Котики за безопасность». Мы изготавливаем значки-светоотражатели, и здесь очень важно, чтобы вся семья понимала необходимость безопасности друг друга», – заключила Александра Тер-Согомонова.