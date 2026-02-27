Финальная игра красногорских команд КВН состоится 28 февраля

27 февраля 2026, 12:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Дворец культуры «Подмосковье» в Красногорске примет финальную игру 31-го турнира местных школьных команд КВН. Мероприятие состоится в субботу, 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Ребята подготовили яркую программу, в которой нашлось место и для разнообразных сценок, и для историй из школьных будней, и для универсальных шуток, близких зрителям всех возрастов.





«Для юных КВНщиков финал — это не только соревнование, но и шанс получить опыт публичных выступлений, проявить себя на большой сцене и услышать аплодисменты», — говорится в сообщении.