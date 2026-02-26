Жители Подмосковья смогут стать участниками конкурса «Моя страна – моя Россия»
Дан старт новому сезону Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.
Жители Московской области каждый год представляют на рассмотрение социально-значимые авторские проекты. Для многих конкурс стал социальным лифтом и важным шагом в построении карьеры.
В этом году он проводится в 23-й раз, продолжая объединять активных жителей регионов. Вокруг проекта уже сформировалось сообщество из более чем миллиона участников от школьников до экспертов и наставников. Авторы лучших идей получают поддержку: денежные премии, путешествия по России, баллы к ЕГЭ, участие в форумных кампаниях, стажировки и предложения о работе.
«За годы совместной работы конкурс «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» объединил более 450 000 участников из всех регионов. В этом году конкурс включает 12 номинаций, одна из которых посвящена Году единства народов России – «Единство народов моей страны». Она объединяет инициативы по укреплению единства и сохранению культурного наследия», – сказал гендиректор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.Приём заявок открыт до 31 мая 2026 года на сайте. С 1 до 15 июня эксперты конкурса проведут отбор и определят 300 лучших проектов, которые выйдут в финал.
С 16 июня по 31 августа финалисты представят свои инициативы в онлайн-формате и защитят их перед экспертами.