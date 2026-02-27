В Серпухове расскажут о творчестве Елены Поленовой
7 марта в Серпуховском историко-художественном музее состоится программа «Женский почерк в русском искусстве. Елена Поленова», посвящённая представительнице русского модерна, графику и живописцу, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Гости узнают о жизни и творчестве художницы, чьи работы высоко ценили современники. Елена Поленова стала первой женщиной, чью картину приобрёл для своей коллекции Павел Третьяков. Илья Репин ставил её этюды выше работ Ивана Шишкина, а Александр Бенуа называл её в числе самых значимых художественных личностей своего времени.
Участники программы увидят предметы мебели, созданные по эскизам Поленовой, и попробуют себя в ботанической акварели на мастер-классе. Ведущая — психолог и арт-терапевт Марина Шишорина.
Начало в 15:30. Возрастное ограничение: 18+. Билеты доступны на сайте музея.
Читайте также: