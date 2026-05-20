В Видном, Балашихе и Королёве состоится масштабный квест «Город пЕРемен»

20 мая 2026, 15:31

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

В трёх подмосковных городских округах пройдёт масштабный квест «Город пЕРемен». В предстоящую субботу, 23 мая, он состоится в Видном, 31 мая – в Балашихе, а 6 июня – в Королёве.





Активисты «Молодой Гвардии Единой России» превратили народную программу наказов партии в приключение со смыслом. Об этом рассказали «Радио 1» руководитель отделения МГЕР в Подмосковье Диана Алумянц и архитектор квестов компании «Дзен Ивент» Михаил Кученков.

«Уникальность – в масштабе события. Мы решили сделать из карт городов карту игры. Участники будут ходить абсолютно по всему городу, мы охватили больше 100 объектов. Будут разные задания, видео- и музыкальные вопросы. Нужно будет сфотографироваться, найти интересный ракурс, отгадать загадки. И всё это – через онлайн-платформу. Ребята будут отслеживать свои очки и бороться за призы. Это будет не просто квест по туристическим и историческим красивым местам. Большая часть объектов была взята из народной программы партии «Единая Россия», – рассказала Алумянц.

«В 2021 году, когда мы собирали наказы жителей всего Подмосковья для народной программы, у нас их было собрано во всех городах 780 000. Большой командой удалось воплотить 98% пожеланий. В формате квеста мы хотим показать, как изменился город за пять лет, сколько новых объектов построено, как колоссально преобразились наши школы, парки, скверы, сколько открыто новых территорий, молодёжных пространств, воплощено позитивных инициатив и проектов по поддержке семей, участников СВО, педагогов, врачей и так далее. Жителям будет интересно вспомнить, как пять лет назад выглядел город и увидеть, каков он сейчас, познакомиться с историей Видного, Балашихи и Королёва», – отметила собеседница «Радио 1».

«Мы сомневались, найдём ли мы такое количество объектов, сможем ли придумать достаточно интересных вопросов. Каждый объект, который участвует в квесте, существует в этом городе десятки и даже сотни лет. Но наши опасения оказались абсолютно беспочвенными. Вопросы состоят из двух частей. Часть первая – поисковая. Есть задача прочитать вопрос, посмотреть видео, послушать аудио, картинку, разгадать ребус. Нужно точно воспринять информацию об объекте в городе и прийти к нему. Но это только полпути. Как только вы пришли, в свои права вступает вторая часть вопроса, которая называется «Задание на месте». Задачей разработчиков квеста было сделать так, чтобы участники не могли найти в интернете ответы на эти вопросы», – поделился Кученков.

«Балашиха – самый крупный город. У нас там будет две стартовые точки в двух больших районах: в центре и в районе Железнодорожный. Ожидаем по тысяче участников на каждой точке. Королёв – научный город с большой историей и большими достижениями, было очень интересно с ним поработать. Видное – пример динамичного, быстроразвивающегося современного города, в котором изменения за пять лет видны особенно хорошо. Но мы не собираемся останавливаться и готовы идти и в другие города», – отметила Алумянц.

«У нас открытый формат. Платформа будет работать с полудня до 23:59. Вы открываете её и выбираете, по какому пути пойдёте. Все, кто охотится за призами в Видном, должен попасть в десятку лучших и финишировать в 16:00. В зависимости от того, сколько точек вы пройдёте и сколько баллов наберёте, будет подведён итог. Если вы просто хотите расслабиться, посмотреть город, где-то сделать перерыв, отдохнуть с детьми, зайти в музей или кафе, можете сделать это в спокойном режиме и финишировать до 18.00», – заключила руководитель отделения МГЕР в Подмосковье.