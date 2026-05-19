Число многодетных семей в Московской области за пять лет выросло на 37%
Подмосковная «Единая Россия» подвела итоги реализации народной программы по направлению «Здоровая семья». В семьях региона воспитывают свыше 1,7 млн детей, почти четверть из них – в многодетных семьях.
По этому показателю регион входит в пятёрку лидеров страны. Такие данные представил секретарь подмосковной «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов на круглом столе, где подвели итоги выполнения народной программы по здравоохранению и социальной политике.
Площадкой для круглого стола стал Детский научно-клинический центр имени Леонида Рошаля, открытый при поддержке президента Владимира Путина. Высококлассную медицинскую помощь там получают маленькие пациенты не только из Подмосковья, но и со всей страны. С момента открытия лечение в центре прошли более 476 000 детей. Это один из примеров выполнения народной программы.
Пять лет назад «Единая Россия» приняла программу, в которой вопросам здравоохранения и социальной политики уделили особое место.
«Все предложения жителей были детально проанализированы и легли в основу конкретных решений. Из почти 1600 наказов по теме здравоохранения сегодня выполнено 98%», сообщил Брынцалов.
Одним из главных направлений стала поддержка рождаемости. Только за последний год в Подмосковье стало на 70 000 детей больше.
«В последние годы детская смертность снизилась на 20%. В перинатальных центрах Подмосковья выхаживают более 97% недоношенных детей. Большой вклад в эти результаты внесло открытие уникального Детского центра имени Рошаля и его филиала в Одинцове», – добавил парламентарий.В Подмосковье работают шесть перинатальных центров, 19 роддомов и 80 женских консультаций, открыто 10 центров репродуктивного здоровья семьи.
По словам Брынцалова, растёт и число многодетных семей. За пять лет их стало почти на 37% больше.
«В этих семьях воспитывают более 384 000 детей. По инициативе партии впервые на федеральном уровне закреплён статус многодетной семьи. Семьи, в которых родился третий ребёнок, могут получить до 450 000 рублей на погашениСпикер областного парламента назвал главным, на чём держится система здравоохранения, медиков. Для поддержки кадров в регионе действует программа компенсации аренды жилья, которой пользуются более 17 000 медработников. Свыше 2000 врачей воспользовались программой социальной ипотеки. Столько же получили льготные земельные участки.
За пять лет в регион поступило свыше 700 машин скорой помощи. Высокотехнологичная помощь по ОМС стала реальностью: в 2025 году её получили более 45 000 пациентов, за первый квартал 2026-го – уже 11 000.
«Здоровая семья – это ещё и сохранение здоровья родителей и старшего поколения. По инициативе партии на законодательном уровне закреплена ежегодная диспансеризация для людей старше 40 лет. А профосмотры включены в систему ОМС и стали бесплатными. Благодаря партийному проекту «Старшее поколение» и программам активного долголетия более 800 000 пожилых жителей Подмосковья занимаются спортом и творчеством», – резюмировал Брынцалов.Сейчас в Московской области собирают предложения для новой народной программы «Единой России». В ней закрепят задачи на следующие пять лет. Жители направили уже свыше 33 000 инициатив. Сделать это можно в электронном виде на сайте естьрезультат.рф, в общественных приёмных партии в любом муниципалитете или по телефону «горячей линии» 8 (800) 200-89-50.
Читайте также: