Число многодетных семей в Московской области за пять лет выросло на 37%

19 мая 2026, 18:39

оригинал Фото: пресс-служба отделения «Единой России» в МО

Подмосковная «Единая Россия» подвела итоги реализации народной программы по направлению «Здоровая семья». В семьях региона воспитывают свыше 1,7 млн детей, почти четверть из них – в многодетных семьях.





По этому показателю регион входит в пятёрку лидеров страны. Такие данные представил секретарь подмосковной «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов на круглом столе, где подвели итоги выполнения народной программы по здравоохранению и социальной политике.



Площадкой для круглого стола стал Детский научно-клинический центр имени Леонида Рошаля, открытый при поддержке президента Владимира Путина. Высококлассную медицинскую помощь там получают маленькие пациенты не только из Подмосковья, но и со всей страны. С момента открытия лечение в центре прошли более 476 000 детей. Это один из примеров выполнения народной программы.

Пять лет назад «Единая Россия» приняла программу, в которой вопросам здравоохранения и социальной политики уделили особое место.

«Все предложения жителей были детально проанализированы и легли в основу конкретных решений. Из почти 1600 наказов по теме здравоохранения сегодня выполнено 98%», сообщил Брынцалов.

«В последние годы детская смертность снизилась на 20%. В перинатальных центрах Подмосковья выхаживают более 97% недоношенных детей. Большой вклад в эти результаты внесло открытие уникального Детского центра имени Рошаля и его филиала в Одинцове», – добавил парламентарий.

«В этих семьях воспитывают более 384 000 детей. По инициативе партии впервые на федеральном уровне закреплён статус многодетной семьи. Семьи, в которых родился третий ребёнок, могут получить до 450 000 рублей на погашени



«Здоровая семья – это ещё и сохранение здоровья родителей и старшего поколения. По инициативе партии на законодательном уровне закреплена ежегодная диспансеризация для людей старше 40 лет. А профосмотры включены в систему ОМС и стали бесплатными. Благодаря партийному проекту «Старшее поколение» и программам активного долголетия более 800 000 пожилых жителей Подмосковья занимаются спортом и творчеством», – резюмировал Брынцалов.