Социальная система Подмосковья построена на основе народной программы единороссов

19 мая 2026, 19:30

оригинал Фото: пресс-служба отделения «Единой России» в МО

В Подмосковье увеличилась выживаемость пациентов, выросла укомплектованность учреждений здравоохранения медперсоналом, а социальную поддержку получает каждый третий житель. Такие данные прозвучали на круглом столе, где представители «Единой России» и регионального правительства представили итоги работы за пять лет.





В народной программе партии сформулирован системный подход к решению проблем, и благодаря поддержке депутатов-единороссов в Мособлдуме он успешно реализуется.

«Система выстраивается так, чтобы поддержка здоровья взрослых и детей обеспечивалась на каждом этапе жизни. Важно не просто количество построенных объектов, но и качество оказываемой помощи. Сейчас жители могут получить её рядом с домом. Сроки ожидания терапевта сократились до двух-трёх дней, приёма узких специалистов – до восьми. Доступность такого оборудования, как КТ, МРТ и УЗИ, составляет один-два дня», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«Благодаря этому Подмосковье становится всё более привлекательным регионом для медиков, в том числе для молодых специалистов и выпускников целевого обучения», — добавил Забелин.