Социальная система Подмосковья построена на основе народной программы единороссов
В Подмосковье увеличилась выживаемость пациентов, выросла укомплектованность учреждений здравоохранения медперсоналом, а социальную поддержку получает каждый третий житель. Такие данные прозвучали на круглом столе, где представители «Единой России» и регионального правительства представили итоги работы за пять лет.
В народной программе партии сформулирован системный подход к решению проблем, и благодаря поддержке депутатов-единороссов в Мособлдуме он успешно реализуется.
«Система выстраивается так, чтобы поддержка здоровья взрослых и детей обеспечивалась на каждом этапе жизни. Важно не просто количество построенных объектов, но и качество оказываемой помощи. Сейчас жители могут получить её рядом с домом. Сроки ожидания терапевта сократились до двух-трёх дней, приёма узких специалистов – до восьми. Доступность такого оборудования, как КТ, МРТ и УЗИ, составляет один-два дня», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, профосмотр и диспансеризацию в минувшем году прошли более 4,5 миллионов человек. Это свыше 70% взрослого населения региона. Проведено около шести миллионов телемедицинских консультаций.
Как отметил Забелин, в Московской области с 2021 года почти вдвое выросла средняя зарплата медиков. Привлекать специалистов на работу в регион помогают такие меры поддержки, как предоставление земельных участков, компенсация аренды жилья, подъёмные выплаты, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
«Благодаря этому Подмосковье становится всё более привлекательным регионом для медиков, в том числе для молодых специалистов и выпускников целевого обучения», — добавил Забелин.
В свою очередь, министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин, сообщил, что в Подмосковье около 40% жителей относятся к льготным категориям. Большинство мер социальной помощи в регионе приняты по инициативе депутатов «Единой России» и при их поддержке.