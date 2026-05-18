В трёх округах Подмосковья подвели итоги выполнения Народной программы ЕР
Итоги выполнения Народной программы «Единой России» подвели в округах Люберцы, Котельники и Ленинский. Посвящённый этой теме форум состоялся в городе Видное, сообщает пресс-служба партии.
Докладчики сообщили, что почти все наказы избирателей, которые вошли в Народную программу в 2021 году, удалось реализовать.
«В Ленинском округе за пять лет ввели в экусплуатацию 22 детсада и 11 школ, открыли поликлиники в ЖК «Пригород Лесное» и деревне Сапроново, а также отделение детской хирургии. Обновили и общественные пространства: парки, набережные прудов, скверы», — рассказал глава муниципалитета, секретарь местного отделения «Единой России» Станислав Каторов.Он также добавил, что жители просят провести благоустройство лесопарка «Развилка», и отметил, что этот пункт войдёт в новую Народную программу.
О ситуации в округе Люберцы отчитался председатель местного Совета депутатов, депутат от «Единой России» Пётр Ульянов.
«В Люберцах за пять лет появились новых 12 школ, 13 детсадов и поликлиника. До конца года планируется ввести в эксплуатацию ещё две. Кроме того, после капремонта откроется детский стационар Московского областного центра охраны материнства и детства и Ухтомская больница. В активе также 20 благоустроенных скверов и парков, продолжаются работы в лесопарке «Лесная опушка» и в Летнем парке в Малаховке», — сообщил Ульянов.Не менее результативными оказались прошедшие пять лет и для Котельников. Там заработали два новых детсада и две школы, открыли поликлинику, женскую консультацию и филиал Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Кроме того, продолжается переселение жителей из аварийных домов и строительство дорог.
Сейчас ведётся сбор инициатив для новой Народной программы. Свои предложения жители Московской области могут передать через муниципальные приёмные «Единой России», сайт естьрезультат.рф или по телефону 8-800-200-89-50.