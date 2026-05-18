В трёх округах Подмосковья подвели итоги выполнения Народной программы ЕР

Итоги выполнения Народной программы «Единой России» подвели в округах Люберцы, Котельники и Ленинский. Посвящённый этой теме форум состоялся в городе Видное, сообщает пресс-служба партии.





Докладчики сообщили, что почти все наказы избирателей, которые вошли в Народную программу в 2021 году, удалось реализовать.





«В Ленинском округе за пять лет ввели в экусплуатацию 22 детсада и 11 школ, открыли поликлиники в ЖК «Пригород Лесное» и деревне Сапроново, а также отделение детской хирургии. Обновили и общественные пространства: парки, набережные прудов, скверы», — рассказал глава муниципалитета, секретарь местного отделения «Единой России» Станислав Каторов.

«В Люберцах за пять лет появились новых 12 школ, 13 детсадов и поликлиника. До конца года планируется ввести в эксплуатацию ещё две. Кроме того, после капремонта откроется детский стационар Московского областного центра охраны материнства и детства и Ухтомская больница. В активе также 20 благоустроенных скверов и парков, продолжаются работы в лесопарке «Лесная опушка» и в Летнем парке в Малаховке», — сообщил Ульянов.