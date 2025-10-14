В Зарайске ярко расцвели «Подмосковные узоры»: фестиваль народного творчества собрал более 1600 гостей
В минувшие выходные, 11 октября, Зарайский центральный парк стал эпицентром сохранения и празднования богатейшего культурного наследия региона. Здесь с большим успехом прошел II Фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры», посвященный уникальным художественным промыслам Подмосковья. По данным Министерства культуры и туризма области, масштабное мероприятие привлекло свыше 1600 человек, что свидетельствует о растущем интересе к традиционным ремеслам.
География участников фестиваля впечатляет: он объединил мастеров и творческие коллективы из 17 муниципалитетов, включая Коломну, Электросталь, Балашиху, Сергиев Посад, Одинцово, Павловский Посад и многие другие города. Более 250 человек, от мала до велика, смогли не просто увидеть, а лично прикоснуться к искусству предков, приняв участие в разнообразных мастер-классах.
Истинной душой фестиваля стали творческие площадки, где под руководством опытных художников и ремесленников гости осваивали азы знаменитых на весь мир техник. Посетители с воодушевлением пробовали себя в жостовской росписи, украшая металлические подносы яркими цветами, постигали тонкости изящной федоскинской лаковой миниатюры и узнавали секреты богородской резьбы по дереву. Не менее популярными были зоны, где учили ручной набойке на ткани, ткачеству, а также тонкостям гжельской и дулевской росписи. Каждый мастер-класс был не просто уроком, а живым диалогом поколений, передачей бесценного опыта.
Помимо практических занятий, для гостей подготовили насыщенную просветительскую и развлекательную программу. Любители истории с интересом прослушали лекцию «Украшение крестьянского костюма в Зарайском уезде в 1850-1900 гг.», а семьи с детьми с удовольствием участвовали в тематическом квесте и слушали народные сказки в уютной атмосфере избы-читальни. Постоянно работавшая выставка народного творчества наглядно демонстрировала все многообразие и красоту местных ремесел.
Ярким аккордом праздника стала концертная программа «Музыкальный орнамент», в которой выступили 25 коллективов народного танца и вокалистов со всего Подмосковья. Завершился фестиваль зажигательными выступлениями групп «Zori Бэнд» и «РЕПА», подарив гостям заряд энергии и отличного настроения.
Организатором фестиваля выступила АНО «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Важно отметить, что проект реализуется с использованием гранта Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Это подчеркивает государственную важность подобных мероприятий, направленных на укрепление семейных связей через совместное творчество и изучение своей культурной идентичности.
Таким образом, фестиваль «Подмосковные узоры» в Зарайске стал не просто праздником, а значимым событием, которое сохраняет связь времен и доказывает, что народные традиции живы и продолжают вдохновлять.
