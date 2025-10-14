В Зарайске ярко расцвели «Подмосковные узоры»: фестиваль народного творчества собрал более 1600 гостей

14 октября 2025, 18:56

Фото: Министерство культуры и туризма МО

В минувшие выходные, 11 октября, Зарайский центральный парк стал эпицентром сохранения и празднования богатейшего культурного наследия региона. Здесь с большим успехом прошел II Фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры», посвященный уникальным художественным промыслам Подмосковья. По данным Министерства культуры и туризма области, масштабное мероприятие привлекло свыше 1600 человек, что свидетельствует о растущем интересе к традиционным ремеслам.