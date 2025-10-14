Каширский музей приглашает школьников на квесты и мастер-классы
Каждые каникулы в Каширском краеведческом музее проводят разнообразные мероприятия для школьников и их родителей. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.
В программу входят экскурсии, мастер-классы, тематические занятия и квесты. Мероприятия направлены на расширение знаний о родном крае и развитие творческих и интеллектуальных способностей ребят.
«Посетители имеют возможность узнать богатую историю Каширы, познакомиться с жизнью выдающихся земляков, попробовать себя в различных видах творчества и отправиться путешествие по экспозициям музея», — говорится в сообщении.Следующую акцию для школьников в музее проведут в ноябре. Вход свободный.
Каширский краеведческий музей работает по вторникам, средам и пятницам с 11:00 до 19:00, по четвергам — с 11:00 до 20:00, а по субботам и воскресеньям — с 10:00 до 19:00. Понедельник — выходной, а каждый последний четверг месяца — санитарный день.