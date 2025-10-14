Каширский музей приглашает школьников на квесты и мастер-классы

14 октября 2025, 18:32

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Каждые каникулы в Каширском краеведческом музее проводят разнообразные мероприятия для школьников и их родителей. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.





В программу входят экскурсии, мастер-классы, тематические занятия и квесты. Мероприятия направлены на расширение знаний о родном крае и развитие творческих и интеллектуальных способностей ребят.





«Посетители имеют возможность узнать богатую историю Каширы, познакомиться с жизнью выдающихся земляков, попробовать себя в различных видах творчества и отправиться путешествие по экспозициям музея», — говорится в сообщении.