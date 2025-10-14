Каширские долголеты освоили упражнения для физического и эмоционального здоровья

14 октября 2025, 18:38

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Кашире участники проекта «Активное долголетие» освоили на занятиях новый комплекс упражнений для запястий. Он направлен на развитие гибкости рук и укрепление здоровья, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.







«Даже такие простые упражнения, как сжатие мячика кистью, благотворно влияют на работу головного мозга. Регулярная физическая активность помогает поддерживать не только физическое, но и эмоциональное здоровье, что особенно важно с возрастом. Выполнение комплекса укрепляет стабильность запястья. Кроме того, тренировка силы хвата положительно влияет на мозговую активность: чем сильнее хват, тем эффективнее работают когнитивные функции. Помимо этого, снижается риск депрессии и тревожности», – отметили в пресс-службе.