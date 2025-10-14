Каширские долголеты освоили упражнения для физического и эмоционального здоровья
В Кашире участники проекта «Активное долголетие» освоили на занятиях новый комплекс упражнений для запястий. Он направлен на развитие гибкости рук и укрепление здоровья, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Даже такие простые упражнения, как сжатие мячика кистью, благотворно влияют на работу головного мозга. Регулярная физическая активность помогает поддерживать не только физическое, но и эмоциональное здоровье, что особенно важно с возрастом. Выполнение комплекса укрепляет стабильность запястья. Кроме того, тренировка силы хвата положительно влияет на мозговую активность: чем сильнее хват, тем эффективнее работают когнитивные функции. Помимо этого, снижается риск депрессии и тревожности», – отметили в пресс-службе.
В администрации напомнили, что присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на занятия в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Расписание занятий размещено по ссылке.