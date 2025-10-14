Победителям и призёрам фестиваля «Кашира за ГТО!» вручили награды

14 октября 2025, 18:04

Видео: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В каширской средней школе №4 состоялась церемония награждения команд-чемпионов фестиваля «Кашира за ГТО!». Призы и медали получили учащиеся седьмых и восьмых классов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.