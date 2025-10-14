Победителям и призёрам фестиваля «Кашира за ГТО!» вручили награды
Видео: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В каширской средней школе №4 состоялась церемония награждения команд-чемпионов фестиваля «Кашира за ГТО!». Призы и медали получили учащиеся седьмых и восьмых классов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
Награждение провёл начальник «Спортклуба «Кашира» имени Н.П. Елисеева», заслуженный работник физкультуры и спорта Московской области Николай Гайворонский. Он рассказал ученикам о правилах регистрации на сайте ГТО и о порядке присвоения знаков отличия.
Гайворонский поздравил школьников и педагогов, пожелал им успехов в учёбе и спорте. Он также пригласил всех желающих на предстоящий фестиваль «Девушки за ГТО!», который состоится 15 октября во Дворце спорта «Юбилейный».
