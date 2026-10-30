В Звенигородском манеже представили три главных картины Казимира Малевича

30 октября 2026, 17:48

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Звенигородском государственном музее-заповеднике открыли беспрецедентную выставку «Малевич. Простые фигуры» из собрания Государственного Русского музея. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





В центре экспозиции ‒ три картины Казимира Малевича 1923 года: «Чёрный квадрат», «Чёрный крест» и «Чёрный круг». Супрематический триптих впервые показывают в Москве и Подмосковье. Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения художника, которое будут отмечать в 2029 год.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Квадрат, крест и круг ‒ простейшие геометрические формы, каждая из которых в супрематической системе Малевича становится самостоятельной вселенной. На выставке-медитации каждый сможет найти свой образ мироустройства.

«Первооснова супрематизма, созданная гением Малевича, впервые покидает Русский музей. Это исторический момент. Звенигород выбран не случайно: Малевич был связан с этой землёй. Здесь рождались и обдумывались многие его идеи. Сначала мы думали привезти только «Чёрный квадрат», но решили показать весь триптих. Эти произведения раскрывают замысел Малевича. В простых геометрических формах он искал универсальный ключ к новому искусству», ‒ подчеркнула гендиректор Государственного Русского музея Алла Манилова.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Когда в 2022 году мы запускали программу сотрудничества Звенигородского музея с Русским музеем, мы не предполагали, какой масштаб она обретет, сколько проектов, имён и впечатлений подарит. Левитан, Шишкин, Рерих ‒ выставки, имевшие большой успех. Но проект, который мы представляем сейчас, по праву можно назвать вершиной этого взаимодействия», ‒ отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Звенигородская земля ‒ место, связанное с именами великих художников Андрея Рублёва и Казимира Малевича. Парадокс Малевича ‒ в том, что, казалось бы, поставив точку в истории живописи, он на самом деле открыл новую главу в искусстве. Этот диалог об искусстве продолжается и по сей день», ‒ подчеркнула директор Звенигородского государственного музея-заповедника Елена Кожевникова.