На выставке Малевича в Звенигороде представят три главных образа супрематизма

15 октября 2026, 21:10

оригинал Фото: Звенигородский государственный музей-заповедник

Звенигородский государственный музей-заповедник представит в Звенигородском манеже выставку «Малевич. Простые фигуры» из собрания Государственного Русского музея. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





В центре экспозиции – три произведения Казимира Малевича 1923 года: «Чёрный квадрат», «Чёрный крест» и «Чёрный круг». Впервые в Москве и Подмосковье супрематический триптих покажут в качестве единого целого.



Фото: Звенигородский государственный музей-заповедник

Каждая из трёх простейших геометрических форм в супрематической системе Малевича становится самостоятельной вселенной. Художник обращался к ним как к фундаментальным образам мироздания.

«Малевич не просто изменил представление о живописи, но и открыл новые пути художественного мышления, оказав влияние на развитие мирового искусства. Гости выставки смогут увидеть три основополагающие фигуры супрематизма из коллекции Русского музея. Их новаторское экспозиционное прочтение предлагает зрителю полное погружение в иконическую метафизику Малевича», – подчеркнула гендиректор Русского музея Алла Манилова.

Фото: Государственный русский музей

«В этих местах зарождалась сама идея «Чёрного квадрата». Отсюда тянутся линии творческих поисков художника. Эта знаковая выставка – очередной шаг в программе плодотворного сотрудничества Звенигородского музея-заповедника и Государственного Русского музея», – отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Звенигородская земля – территория, связанная с великими именами Андрея Рублёва и Казимира Малевича, художников, создавших живопись, которая позволяет говорить на языке парадоксов. А парадокс – один из самых точных способов выразить истину», – сказала директор Звенигородского государственного музея-заповедника Елена Кожевникова.