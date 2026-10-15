На выставке Малевича в Звенигороде представят три главных образа супрематизма
Звенигородский государственный музей-заповедник представит в Звенигородском манеже выставку «Малевич. Простые фигуры» из собрания Государственного Русского музея. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В центре экспозиции – три произведения Казимира Малевича 1923 года: «Чёрный квадрат», «Чёрный крест» и «Чёрный круг». Впервые в Москве и Подмосковье супрематический триптих покажут в качестве единого целого.
Каждая из трёх простейших геометрических форм в супрематической системе Малевича становится самостоятельной вселенной. Художник обращался к ним как к фундаментальным образам мироздания.
«Малевич не просто изменил представление о живописи, но и открыл новые пути художественного мышления, оказав влияние на развитие мирового искусства. Гости выставки смогут увидеть три основополагающие фигуры супрематизма из коллекции Русского музея. Их новаторское экспозиционное прочтение предлагает зрителю полное погружение в иконическую метафизику Малевича», – подчеркнула гендиректор Русского музея Алла Манилова.
Звенигород связан с географией жизни художника. Малевич жил и работал в Кунцеве и Немчиновке, бывал в Ромашкове и Барвихе.
«В этих местах зарождалась сама идея «Чёрного квадрата». Отсюда тянутся линии творческих поисков художника. Эта знаковая выставка – очередной шаг в программе плодотворного сотрудничества Звенигородского музея-заповедника и Государственного Русского музея», – отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Архитектуру выставки создал её куратор Юрий Аввакумов. Он закодировал в дизайн-проекте все три фигуры Малевича. Экспозиция имеет крестообразную планировку, а зрителю предстоит перемещаться между квадратом, крестом и кругом и устанавливать связи между ними.
«Звенигородская земля – территория, связанная с великими именами Андрея Рублёва и Казимира Малевича, художников, создавших живопись, которая позволяет говорить на языке парадоксов. А парадокс – один из самых точных способов выразить истину», – сказала директор Звенигородского государственного музея-заповедника Елена Кожевникова.
Выставка будет проходить с 30 октября 2026 года по 31 января 2027-го. Проект приурочен к 150-летию со дня рождения художника, которое отметят в 2029 году.
Билеты можно приобрести на сайте Звенигородского музея-заповедника.