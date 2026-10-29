Скрипачи Большого театра дадут благотворительный концерт в «Новом Иерусалиме»
Благотворительный концерт «Шедевры европейской и русской музыки» состоится в государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в городском округе Истра в субботу, 31 октября. На сцену выйдет ансамбль скрипачей Большого театра России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
Программа объединит произведения разных эпох и направлений. Посетители услышат музыку Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича, а также Франца Шуберта, Георга Генделя и Фрица Крейслера.
«На концерте прозвучат также сочинения Арама Хачатуряна, Родиона Щедрина, Микаэла Таривердиева и других композиторов. Благодаря разнообразию репертуара вечер познакомит публику как с признанной классикой, так и с более поздними произведениями», — отмечается в сообщении.Начало назначено на 17:00. Имеется возрастное ограничение: слушатели не должны быть младше 12 лет. Билеты можно приобрести на официальном сайте музея «Новый Иерусалим».
Благотворительные музыкальные вечера стали для музея доброй ежегодной традицией. В разные годы приглашение выступить принимали пианисты Борис Березовский и Сергей Каспров. В этот раз к инициативе присоединился один из известных российских коллективов — ансамбль скрипачей Большого театра.
История ансамбля насчитывает более семи десятилетий. Коллектив был создан на базе оркестра Большого театра и за годы работы приобрёл известность в России и за её пределами. Его участники — солисты и артисты оркестра, которые задействованы в оперных и балетных постановках, а также в симфонических концертах. Музыканты выступают в программах с Валерием Гергиевым и другими прославленными дирижёрами.
Все средства, собранные от продажи билетов на концерт, направят на помощь людям, пострадавшим в результате атаки беспилотников на территории округа Истра. Благодаря этому посещение концерта станет не только возможностью провести вечер с классической музыкой, но и способом поддержать жителей, которым требуется помощь.