Скрипачи Большого театра дадут благотворительный концерт в «Новом Иерусалиме»

29 октября 2026, 13:33

Фото: государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»

Благотворительный концерт «Шедевры европейской и русской музыки» состоится в государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в городском округе Истра в субботу, 31 октября. На сцену выйдет ансамбль скрипачей Большого театра России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.





Фото: государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» Программа объединит произведения разных эпох и направлений. Посетители услышат музыку Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича, а также Франца Шуберта, Георга Генделя и Фрица Крейслера. Фото: государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»

«На концерте прозвучат также сочинения Арама Хачатуряна, Родиона Щедрина, Микаэла Таривердиева и других композиторов. Благодаря разнообразию репертуара вечер познакомит публику как с признанной классикой, так и с более поздними произведениями», — отмечается в сообщении.

Фото: государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»