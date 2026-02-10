10 февраля 2026, 13:29

Фото: iStock/Bohdan Bevz

День всех влюбленных — это особая дата, когда пары стремятся провести время вместе, создавая незабываемые моменты. Если вы ищете идеи, как отметить 14 февраля со своей второй половинкой, Подмосковье предлагает множество интересных вариантов. В материале «Радио 1» опишем несколько мест и активностей, которые помогут сделать этот день по-настоящему романтичным.





Содержание Аквапарк Конные прогулки Ледовые дворцы и катки Тюбинг Лыжи Арт-свидание в творческих пространствах Квесты Фотосессии Кино Посещение кафе или ресторана

Аквапарк

Фото: iStock/Renato Borlaza

«Ква-Ква парк» (Мытищи)

Конные прогулки

Фото: iStock/bbrymer

Этнопарк «Кочевник»

«Хутор»

Ледовые дворцы и катки

Фото: iStock/Yelizaveta Tomashevska

Ледовая арена «Салют» (Долгопрудный)

Ледовая арена им. Федорова С.В. (Сергиев-Посад)

Тюбинг

Фото: iStock/dolgachov

«Лисья гора»

«Красная горка»

Лыжи

Фото: iStock/Sitikka

Горнолыжный клуб «Целеево»

Парк «Яхрома»

Арт-свидание в творческих пространствах

Фото: iStock/zamrznutitonovi

Арт-квартал «Патефонка»

Квесты

Фото: iStock/Sakorn Sukkasemsakorn

Квест-центр Odin Quest

Фотосессии

Фото: iStock/CentralITAlliance

Усадьба Архангельское

Усадьба Марфино

Кино

Фото: iStock/LeMusique

Кинотеатр Корстон

Посещение кафе или ресторана

Фото: iStock/Bobex-73

Ресторан «Царская охота»