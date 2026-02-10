Веселье на склонах, дворцы и головоломки: ТОП-10 увлекательных маршрутов по Подмосковью ко Дню всех влюбленных
День всех влюбленных — это особая дата, когда пары стремятся провести время вместе, создавая незабываемые моменты. Если вы ищете идеи, как отметить 14 февраля со своей второй половинкой, Подмосковье предлагает множество интересных вариантов. В материале «Радио 1» опишем несколько мест и активностей, которые помогут сделать этот день по-настоящему романтичным.
АквапаркНачать праздник можно с веселья и радости. В Подмосковье есть множество аквапарков, которые предлагают отличные возможности для активного и веселого отдыха. Эти комплексы располагаются в удобных местах, всего в нескольких километрах от Москвы, и предоставляют широкий выбор водных аттракционов. Вы сможете насладиться водными горками разных уровней сложности, а также расслабиться в джакузи и детских бассейнах. Многие аквапарки также предлагают спа-процедуры, такие как финская сауна или русская баня, что позволяет прекрасно провести время вдвоем и забыть о повседневной суете.
«Ква-Ква парк» (Мытищи)
Адрес аквапарка: г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1.
Конные прогулкиЕсли вы хотите провести время на свежем воздухе, обратите внимание на конные клубы, которые рекомендуют уникальные программы для романтических прогулок на лошадях среди живописных пейзажей Подмосковья. Это отличная возможность насладиться природой и близостью друг к другу.
Этнопарк «Кочевник»
Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, возле д.Морозово.
«Хутор»
Локация: Подмосковье, село Ангелово, Центральная улица владение 2, строение 1.
Ледовые дворцы и каткиЗимой катание на коньках становится особенно популярным. В Подмосковье много ледовых дворцов и открытых катков, где пары могут насладиться активным отдыхом. Выберите уютное место с красивым пейзажем, где можно провести время вдвоем, наслаждаясь зимней атмосферой. Катание на льду — это не только физическая активность, но и возможность сблизиться, поддерживая друг друга во время падений и неудач. Не забудьте сделать несколько памятных фотографий на фоне снежных пейзажей.
Ледовая арена «Салют» (Долгопрудный)
В выходные и праздничные дни стоимость повышается на 50 рублей, но для малышей до 7 лет всё ещё бесплатно. Прокат коньков: 200 руб./час дети и 250 руб./час взрослые.
Адрес: Московская область, Долгопрудный, пр. Ракетостроителей, 4.
Ледовая арена им. Федорова С.В. (Сергиев-Посад)
Адрес: Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д.73 В.
ТюбингТюбинг стал популярным зимним развлечением для всей семьи. На надувных санях, или ватрушках, можно спуститься с заснеженных склонов и получить массу положительных эмоций. Это занятие подходит как детям, так и взрослым. Санки имеют прочную конструкцию и удобные ручки, что делает спуск безопасным и комфортным. Выбирайте подходящий склон в Подмосковье, чтобы насладиться скоростью и адреналином. Не забудьте взять с собой теплую одежду и термос с горячим чаем. После активного времяпрепровождения приятно будет согреться и насладиться общением с любимым человеком.
«Лисья гора»
Адрес: Московская область, г. Балашиха, Леоновское шоссе, стр. 1.
«Красная горка»
Адрес: г. Подольск, Гаражный проезд, д. 8А.
ЛыжиЛыжи — это отличный способ провести день на природе. Зимой Подмосковье предлагает множество трасс для катания. Вы можете выбрать как подготовленные маршруты, так и более сложные участки для опытных лыжников. Этот вид спорта развивает выносливость и укрепляет мышцы. Занятие подходит для людей всех возрастов.
Горнолыжный клуб «Целеево»
Адрес: Дмитровский муниципальный округ, деревня Целеево.
Парк «Яхрома»
Адрес: Дмитровский муниципальный округ, Яхрома (46 км от МКАД по Дмитровскому шоссе).
Арт-свидание в творческих пространствахЕсли мороз вам не по душе, организуйте арт-свидание в одном из подмосковных творческих пространств. Многие из них предлагают мастер-классы по рисованию или другим видам искусства. Это отличный способ провести время вместе, раскрыть свои творческие способности и создать что-то уникальное.
Арт-квартал «Патефонка»
Адрес: Коломна, ул. Уманская, д. 3Д.
КвестыКвесты становятся все более популярными среди любителей активного отдыха. Эти игры предлагают участникам погружение в увлекательные сюжеты, где нужно решать головоломки и выполнять задания. Совместное преодоление препятствий помогает укрепить отношения и развить командный дух. В Подмосковье множество квест-комнат предлагают разнообразные тематики. Вы можете выбрать приключенческие, мистические или даже исторические. Каждое задание требует логического мышления и креативного подхода.
Квест-центр Odin Quest
Адрес: Московская область, Одинцово, поселок ВНИИССОК, Можайское шоссе, 28-й километр, 1А.
ФотосессииФотосессия — это еще один способ провести время с близким человеком. Выберите живописное место на природе или уютное кафе, чтобы создать идеальный фон для снимков. Профессиональный фотограф поможет вам запечатлеть искренние эмоции и атмосферу вашего общения.
Усадьба Архангельское
Адрес: городской округ Красногорск, поселок Архангельское.
Усадьба Марфино
Адрес: городской округ Мытищи, село Марфино.
КиноСходить в кино на 14 февраля — это отличный способ провести романтический вечер с любимым человеком. Выбор фильма может стать настоящим искусством: можно посмотреть легкую романтическую комедию, которая подарит вам множество улыбок и хорошее настроение, или же погрузиться в трогательную мелодраму, которая заставит вас задуматься о чувствах и отношениях.
Кинотеатр Корстон
Адрес: Московская область, г. Серпухов, Борисовское ш., 1.
Посещение кафе или ресторанаНе забывайте о традиционном ужине при свечах. В Подмосковье много уютных кафе и ресторанов, где можно насладиться вкусной едой и атмосферой романтики. Выберите заведение с живой музыкой или красивым видом на природу. Это будет отличным завершением дня, когда вы сможете обсудить впечатления от проведенных активностей и поделиться своими чувствами друг с другом.
Ресторан «Царская охота»
Адрес: Одинцовский городской округ, деревня Жуковка, дом 186А.
Ресторан «Basil»
Адрес: городской округ Красногорск, село Ильинское, улица Ленина, 28.