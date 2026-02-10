Достижения.рф

Веселье на склонах, дворцы и головоломки: ТОП-10 увлекательных маршрутов по Подмосковью ко Дню всех влюбленных

Фото: iStock/Bohdan Bevz

День всех влюбленных — это особая дата, когда пары стремятся провести время вместе, создавая незабываемые моменты. Если вы ищете идеи, как отметить 14 февраля со своей второй половинкой, Подмосковье предлагает множество интересных вариантов. В материале «Радио 1» опишем несколько мест и активностей, которые помогут сделать этот день по-настоящему романтичным.



Аквапарк

Начать праздник можно с веселья и радости. В Подмосковье есть множество аквапарков, которые предлагают отличные возможности для активного и веселого отдыха. Эти комплексы располагаются в удобных местах, всего в нескольких километрах от Москвы, и предоставляют широкий выбор водных аттракционов. Вы сможете насладиться водными горками разных уровней сложности, а также расслабиться в джакузи и детских бассейнах. Многие аквапарки также предлагают спа-процедуры, такие как финская сауна или русская баня, что позволяет прекрасно провести время вдвоем и забыть о повседневной суете.

Фото: iStock/Renato Borlaza

  • «Ква-Ква парк» (Мытищи)

Комплекс расположен в Мытищах, всего в 1,5 км от МКАД по Ярославскому шоссе, в здании торгового центра. Внутри аквапарка имеется 7 водных горок (высота старта на самых экстремальных достигает 12 метров), детские бассейны, джакузи, волновой бассейн и лагуна с искусственным течением. В стоимость посещения аквапарка входит доступ к банному SPA-комплексу, включающему финскую сауну, русскую баню и хаммам. Стоимость посещения начинается от 2390 рублей.

Адрес аквапарка: г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1.

Конные прогулки

Если вы хотите провести время на свежем воздухе, обратите внимание на конные клубы, которые рекомендуют уникальные программы для романтических прогулок на лошадях среди живописных пейзажей Подмосковья. Это отличная возможность насладиться природой и близостью друг к другу.

Фото: iStock/bbrymer

  • Этнопарк «Кочевник»

В окрестностях Сергиева Посада можно попробовать катание на собачьих упряжках, лошадях, оленях и даже верблюдах. Для тех, кто ищет острых ощущений, доступны поездки на снегоходах и снежном «банане».

Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, возле д.Морозово.

  • «Хутор»

На «Хуторе» будет интересно как детям, так и взрослым, особенно влюбленным парам. Здесь создали особые программы для романтических прогулок, которые позволят насладиться красивыми пейзажами Подмосковья. Это отличная возможность провести время вдвоем, ощутить тепло чувств и даже сделать предложение. Атмосфера на «Хуторе» напоминает настоящую деревню: есть двор, ферма и хозяйство. Любители приключений могут прокатиться на тракторе или попробовать себя в спортивной рыбалке.

Локация: Подмосковье, село Ангелово, Центральная улица владение 2, строение 1.

Ледовые дворцы и катки

Зимой катание на коньках становится особенно популярным. В Подмосковье много ледовых дворцов и открытых катков, где пары могут насладиться активным отдыхом. Выберите уютное место с красивым пейзажем, где можно провести время вдвоем, наслаждаясь зимней атмосферой. Катание на льду — это не только физическая активность, но и возможность сблизиться, поддерживая друг друга во время падений и неудач. Не забудьте сделать несколько памятных фотографий на фоне снежных пейзажей.

Фото: iStock/Yelizaveta Tomashevska

  • Ледовая арена «Салют» (Долгопрудный)

Площадки, помещения, оборудование и инвентарь арены предназначены для всех жителей Долгопрудного и соседних районов, которые хотят заниматься физкультурой и спортом. Кроме того, дети до 7-ми лет могут бесплатно покататься на коньках. От 7 до 14 лет стоимость катания составит 300 рублей, а начиная от 14 лет — 350.

В выходные и праздничные дни стоимость повышается на 50 рублей, но для малышей до 7 лет всё ещё бесплатно. Прокат коньков: 200 руб./час дети и 250 руб./час взрослые.

Адрес: Московская область, Долгопрудный, пр. Ракетостроителей, 4.

  • Ледовая арена им. Федорова С.В. (Сергиев-Посад)

В комплексе проводятся тренировки для детских хоккейных секций, занятия по фигурному катанию, индивидуальные тренировки, массовые катания, хоккейные матчи и корпоративные мероприятия. Стоимость проката составляет 200 рублей. Для получения коньков необходимо внести залог в размере 2000 рублей или предоставить СНИЛС, либо водительское удостоверение.

Адрес: Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д.73 В.

Тюбинг

Тюбинг стал популярным зимним развлечением для всей семьи. На надувных санях, или ватрушках, можно спуститься с заснеженных склонов и получить массу положительных эмоций. Это занятие подходит как детям, так и взрослым. Санки имеют прочную конструкцию и удобные ручки, что делает спуск безопасным и комфортным. Выбирайте подходящий склон в Подмосковье, чтобы насладиться скоростью и адреналином. Не забудьте взять с собой теплую одежду и термос с горячим чаем. После активного времяпрепровождения приятно будет согреться и насладиться общением с любимым человеком.

Фото: iStock/dolgachov

  • «Лисья гора»

Комплекс расположен рядом с хвойным лесом и рекой Пехоркой. Здесь работают горки для тюбинга, а также кафе-бар и аренда беседок. В 500 метрах находится гостиница «Мир». Склоны подходят для новичков и любителей, а длинные трассы до 400 метров становятся приятным бонусом для опытных райдеров.

Адрес: Московская область, г. Балашиха, Леоновское шоссе, стр. 1.

  • «Красная горка»

Небольшой комплекс на берегу реки в Подольске предлагает не только тюбинг, но и сноупарк, а также кафе. Это место особенно пользуется популярностью среди местных жителей в выходные дни.

Адрес: г. Подольск, Гаражный проезд, д. 8А.

Лыжи

Лыжи — это отличный способ провести день на природе. Зимой Подмосковье предлагает множество трасс для катания. Вы можете выбрать как подготовленные маршруты, так и более сложные участки для опытных лыжников. Этот вид спорта развивает выносливость и укрепляет мышцы. Занятие подходит для людей всех возрастов.

Фото: iStock/Sitikka

  • Горнолыжный клуб «Целеево»

Четыре идеально ухоженных склона для горных лыж и сноуборда, профессиональная освещаемая трасса для беговых лыж, катание на снегоходах, коньках, а также уютное кафе Stella Alpina и зимний Клубный дом Bear's Lounge с видом на склоны в атмосфере абсолютного комфорта подарят вам незабываемые впечатления.

Адрес: Дмитровский муниципальный округ, деревня Целеево.

  • Парк «Яхрома»

«Парк Яхрома» — это горнолыжный комплекс, расположенный в Дмитровском районе. Он предлагает своим гостям пять трасс, самая длинная из которых имеет длину 650 метров.

Адрес: Дмитровский муниципальный округ, Яхрома (46 км от МКАД по Дмитровскому шоссе).

Арт-свидание в творческих пространствах

Если мороз вам не по душе, организуйте арт-свидание в одном из подмосковных творческих пространств. Многие из них предлагают мастер-классы по рисованию или другим видам искусства. Это отличный способ провести время вместе, раскрыть свои творческие способности и создать что-то уникальное.

Фото: iStock/zamrznutitonovi

  • Арт-квартал «Патефонка»

Креативный кластер, выполняющий функцию объединения и развития творческих бизнесов в сфере культуры и искусства, дизайна, медиа и коммуникаций, а также цифровых технологий. Здесь регулярно проходят выставки, мастер-классы и фестивали: «Арт-мастерская XXI», «Гордость России — 2023», фестиваль советской культуры «Фабрика СССР».

Адрес: Коломна, ул. Уманская, д. 3Д.

Квесты

Квесты становятся все более популярными среди любителей активного отдыха. Эти игры предлагают участникам погружение в увлекательные сюжеты, где нужно решать головоломки и выполнять задания. Совместное преодоление препятствий помогает укрепить отношения и развить командный дух. В Подмосковье множество квест-комнат предлагают разнообразные тематики. Вы можете выбрать приключенческие, мистические или даже исторические. Каждое задание требует логического мышления и креативного подхода.

Фото: iStock/Sakorn Sukkasemsakorn

  • Квест-центр Odin Quest

Студия располагает просторными помещениями, где каждый сможет найти увлекательный квест по своему вкусу. Они предлагают разнообразные сценарии, от классических детективов до фантастических историй, которые развивают командный дух и логическое мышление.

Адрес: Московская область, Одинцово, поселок ВНИИССОК, Можайское шоссе, 28-й километр, 1А.

Фотосессии

Фотосессия — это еще один способ провести время с близким человеком. Выберите живописное место на природе или уютное кафе, чтобы создать идеальный фон для снимков. Профессиональный фотограф поможет вам запечатлеть искренние эмоции и атмосферу вашего общения.

Фото: iStock/CentralITAlliance

  • Усадьба Архангельское

На территории усадьбы Архангельское локаций для фото великое множество. Архитектурно-парковый ансамбль богат аллеями, фонтанами, скульптурами и разнообразной застройкой царских времен. Основа усадьбы — это, конечно, дворец, который чаще всего и становится главным героем снимков.

Адрес: городской округ Красногорск, поселок Архангельское.

  • Усадьба Марфино

Центр усадьбы — двухэтажный кирпичный дворец, расположенный на возвышенности. У его подножья — огромный пруд, к которому спускается парадная белокаменная лестница. Все это напоминает убранство европейских замков эпохи средневековья, а стрельчатые окна и остроконечные башни лишь доказывают это сходство.

Адрес: городской округ Мытищи, село Марфино.

Кино

Сходить в кино на 14 февраля — это отличный способ провести романтический вечер с любимым человеком. Выбор фильма может стать настоящим искусством: можно посмотреть легкую романтическую комедию, которая подарит вам множество улыбок и хорошее настроение, или же погрузиться в трогательную мелодраму, которая заставит вас задуматься о чувствах и отношениях.

Фото: iStock/LeMusique

  • Кинотеатр Корстон

Кинотеатр предлагает зрителям широкий выбор фильмов, включая новинки и популярные хиты. Уютные залы оборудованы современными проекторами и звуковыми системами, что обеспечивает высокое качество просмотра.

Адрес: Московская область, г. Серпухов, Борисовское ш., 1.

Посещение кафе или ресторана

Не забывайте о традиционном ужине при свечах. В Подмосковье много уютных кафе и ресторанов, где можно насладиться вкусной едой и атмосферой романтики. Выберите заведение с живой музыкой или красивым видом на природу. Это будет отличным завершением дня, когда вы сможете обсудить впечатления от проведенных активностей и поделиться своими чувствами друг с другом.

Фото: iStock/Bobex-73

  • Ресторан «Царская охота»

Проект ресторатора Аркадия Новикова отличается строгим соблюдением рецептур и технологий, при этом используются только качественные продукты. Внутреннее оформление заведения включает уникальную коллекцию артефактов, таких как старинные ухваты, горшки и грабли, а также деревянные гусары в человеческий рост. По выходным для гостей предлагается оригинальный шведский стол, оформленный в виде телеги с закусками, где блюда русской охотничьей кухни можно выбирать неограниченное количество раз. В дровяной печи готовят дичь по традиционным русским рецептам, а также рассыпчатую гречневую кашу с грибами, утку с потрошками и наваристую уху из карпа.

Адрес: Одинцовский городской округ, деревня Жуковка, дом 186А.

  • Ресторан «Basil»

Посетители ресторана могут насладиться кавказскими и европейскими блюдами, приготовленными на мангале шеф-поваром. Любители японской кухни также найдут в меню суши, поке, роллы и сашими.

Адрес: городской округ Красногорск, село Ильинское, улица Ленина, 28.
