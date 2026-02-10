«Равнодушие и отсутствие ревности»: Психолог назвала признаки прошедшей любви

10 февраля 2026, 09:29

Психолог Розенова: Равнодушие к партнеру указывает на то, что любовь прошла

Фото: iStock/kieferpix

Понять, что любовь прошла, можно сразу по нескольким признакам, например пропадают мысли о совместном будущем и о самом человеке в его отсутствие. Однако чувства все же можно вернуть. Об этом рассказала доктор психологических наук, профессор кафедры научных основ экстремальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Марина Розенова.





По ее словам, человек внутренне ощущает, что любовь прошла. Однако в этот момент начинают испытывать страх и искать опровержение этому. Так, о том, что любви больше нет, говорит отсутствие тактильного контакта и раздражительность относительно мелочей или даже тех деталей, которые ранее нравились.





«Исчезает идея совместного будущего, больше нет постоянных мыслей о человеке и нет желания с ним взаимодействовать без необходимости, появляется непривычная эмоциональная черствость и равнодушие, нет болезненной ревности, нет внимания к тем деталям, что еще недавно казались сверхценными, почти нет реакции на замечания в свой адрес», — пояснила Розенова в разговоре с «Газетой.Ru».