Названа причина смерти звезды фильма «Один дома» Кэтрин О’Хары

10 февраля 2026, 01:15

TMZ: актриса Кэтрин О’Хара умерла от рака

Кэтрин О'Хара (Фото: Кадр из фильма «Один дома»)

Звезда кинофраншизы «Один дома» Кэтрин О’Хара умерла от рака прямой кишки. Об этом пишет TMZ.





За несколько часов до трагедии актриса пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия. У нее возникли серьезные проблемы с дыханием. Кэтрин срочно доставили в больницу, и на момент поступления в медучреждение ее состояние уже было тяжелым. Врачи предприняли все возможные меры, но спасти жизнь актрисы не удалось.



Сначала близкие не раскрывали причин смерти. Однако позднее офис судебно‑медицинской экспертизы округа Лос‑Анджелес обнародовал официальную информацию.



«Непосредственной причиной смерти О’Хары указана тромбоэмболия легочной артерии, а основным заболеванием — рак прямой кишки. В свидетельстве о смерти также говорится, что актрису кремировали, а ее прах был передан супругу», — говорится в сообщении.