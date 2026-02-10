McDonald’s зарегистрировал товарный знак в России
Ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в стране одноименный товарный знак. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.
В декабре 2024 года компания подала заявку на регистрацию товарного знака, как указано в официальных документах ведомства. В 2026 году Роспатент одобрил эту заявку.
Зарегистрированный товарный знак McDonald's позволяет компании продавать в России не только продукты питания и готовые блюда, но и напитки, игрушки и посуду.
Напомним, McDonald's сообщил о приостановке своей деятельности в России 14 марта 2022 года.
