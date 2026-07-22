Ветеринар Сиротина посоветовала заменить опасные для питомцев фумигаторы спреями

22 июля 2026, 10:45

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Далеко не все фумигаторы, которые люди используют для защиты от насекомых и паразитов, безопасны для домашних питомцев. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила ветеринарный врач, зоопсихолог и фелинолог Ангелина Сиротина.





Фумигаторы могут содержать действующие вещества, некоторые из которых токсичны для животных.

«Если у нас имеются питомцы, «человеческие» фумигаторы лучше не использовать. В продаже есть различные ветеринарные обработки, спреи, которыми можно обрызгивать дверные и оконные проёмы. Они безопасны для животных, так как созданы как раз с учётом того, чтобы не воздействовать токсично на их организм. Как правило, все они на эфирных маслах и не могут нанести серьёзного ущерба здоровью питомца. Поэтому лучше использовать специализированные препараты для обработки от блох, клещей и мух. Все летающие насекомые их боятся», – сказала специалист.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

«Каждый владелец знает нормальное поведение и нормальное состояние своего животного. Если вы видите какие-то изменения, подозрительные симптомы, нужно немедленно обратиться к ветеринару. Питомец, например, вдруг отказывается от еды, становится апатичным, у него начинаются слюнотечение, расширение зрачков, потеря координации, рвота, кашель или одышка», – подчеркнула зоопсихолог.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

«Они очень эффективны даже для людей, отпугивают всех насекомых – и комаров, и мух, и клещей, и блох. Поэтому ими вполне можно пользоваться. Их можно даже распылять прямо на животное, для него они не токсичны», – отметила специалист.