Мытищинская компания начала выпускать промышленные ёмкости объёмом 500 литров
Компания из Мытищ «Полимер‑Групп» расширила линейку дозировочных ёмкостей с лопастными мешалками. В ассортимент добавили модели объёмом 200 и 500 литров, рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Ранее компания производила ёмкости на 60 и 100 литров. Теперь линейка охватывает диапазон от 60 до 500 литров и позволяет закрывать широкий спектр задач в водоподготовке, химической и пищевой промышленности.
Ёмкости способны работать в том числе с жидкостями с агрессивными химическими составами.
«Конструкция изделий включает металлические закладные элементы. Они обеспечивают надёжное крепление, упрощают монтаж и встраивание в технологические линии. Ёмкости изготовлены из высококачественного полиэтилена LLDPE, сертифицированного для контакта с пищевыми продуктами и химическими веществами. Для точного контроля дозировки на корпус нанесена чёткая мерная шкала», – рассказали в ведомстве.ООО «Полимер‑Групп» выпускает ёмкости из полимерного сырья для хранения запасов воды, дизельного топлива, удобрений и химических растворов.