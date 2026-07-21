Компания из Мытищ придумала игровой комплекс по мотивам этикетки сгущёнки

21 июля 2026, 20:13

оригинал Фото: пресс-служба компании «Лебер»

Подмосковная компания «Лебер» превратила дизайн этикетки сгущённого молока в современный игровой комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области со ссылкой на компанию.





Предприятие из Мытищ производит детские игровые и спортивные площадки. История создания комплекса началась с работы художницы Таисии Спириной, которая переосмыслила классический бело‑синий узор и перенесла его в качестве росписи на резервуар со сжиженным газом на Ямале.



Креативная арт‑концепция привлекла внимание промышленных дизайнеров подмосковной компании. Так появился игровой комплекс «Газовый контейнер» – часть серии игрового оборудования в индустриальном стиле.

«При разработке комплекса специалисты «Лебера» сохранили масштабность образа. Башня превышает человеческий рост, выглядит монументально и становится заметным акцентом в дворовом пространстве. Внутри конструкции – зацепы и лестницы для подъёма, снаружи – горка для спуска. Особое внимание уделено безопасности. Горка защищена от падений, а металлические поручни спроектированы под эргономику детской руки», – рассказали в ведомстве.