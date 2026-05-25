«Вибрирует Чехов»: В Подмосковье открылся театральный фестиваль «Мелиховская весна»

25 мая 2026, 19:32

Фото: Радио 1

В подмосковном музее-заповеднике «Мелихово» 26-й раз открылся фестиваль «Мелиховская весна». Традиционно началом фестиваля сталь спектакль Льва Додина и театра МДТ «Дядя Ваня». В программе запланировано более 20 спектаклей с участием не только российских театров из разных ​уголков ​мира, но и зарубежных.





Кореспондент «Радио 1» побывала на открытии фестиваля и поделилась впечатлениями от увиденного.





«Во-первых, огромная территория усадьбы, заполоненная цветами, зеленью, деревьями, сразу впечатляет своими цветами и душистыми ароматами. То есть, приезжая, гости фестиваля смогут единиться с природой, потому что там все — настоящее — и даже воздух. А во-вторых, искусство, которое живет не только на сцене, но и в каждом уголке», — сказала она.

Фото: Радио 1

Фото: Радио 1

«Мы держим обещания — провели реставрацию семи объектов: это вся мемориальная зона — главный дом, кухня, пожарный сарай, флигель «Чайка». В этом году закончим инженерно-хозяйственный блок — это офисы, хранение, все, что касается эксплуатации усадьбы — это будет красиво вписанный в чеховский пейзаж объект, а в начале следующего года откроется ресторан — мы стремимся, чтобы всем гостям в чеховской усадьбе было комфортно», — поделился министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Фото: Радио 1

«Чехов на все времена, потому что это сама жизнь. В его пьесах вечные проблемы: что есть человек, что за субстанция, почему духовная составляющая человека важнее всего остального, почему человек важнее всего остального», — отметил на фестивале художественный руководитель Малого драматического театра Европы Лев Додин.