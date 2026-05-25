«Вибрирует Чехов»: В Подмосковье открылся театральный фестиваль «Мелиховская весна»
В подмосковном музее-заповеднике «Мелихово» 26-й раз открылся фестиваль «Мелиховская весна». Традиционно началом фестиваля сталь спектакль Льва Додина и театра МДТ «Дядя Ваня». В программе запланировано более 20 спектаклей с участием не только российских театров из разных уголков мира, но и зарубежных.
Кореспондент «Радио 1» побывала на открытии фестиваля и поделилась впечатлениями от увиденного.
«Во-первых, огромная территория усадьбы, заполоненная цветами, зеленью, деревьями, сразу впечатляет своими цветами и душистыми ароматами. То есть, приезжая, гости фестиваля смогут единиться с природой, потому что там все — настоящее — и даже воздух. А во-вторых, искусство, которое живет не только на сцене, но и в каждом уголке», — сказала она.Фестиваль, по словам корреспондента «Радио 1», открывал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов вместе с главной Чеховского округа Михаилом Собакиным. Также первое слово сказала генеральный директор фестиваля Анастасия Журавлева.
«Мы держим обещания — провели реставрацию семи объектов: это вся мемориальная зона — главный дом, кухня, пожарный сарай, флигель «Чайка». В этом году закончим инженерно-хозяйственный блок — это офисы, хранение, все, что касается эксплуатации усадьбы — это будет красиво вписанный в чеховский пейзаж объект, а в начале следующего года откроется ресторан — мы стремимся, чтобы всем гостям в чеховской усадьбе было комфортно», — поделился министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Директор музея рассказала о значимости фестиваля и выразила надежду на его дальнейшее развитие и глобальность.
«Чехов на все времена, потому что это сама жизнь. В его пьесах вечные проблемы: что есть человек, что за субстанция, почему духовная составляющая человека важнее всего остального, почему человек важнее всего остального», — отметил на фестивале художественный руководитель Малого драматического театра Европы Лев Додин.Спектакль «Дядя Ваня», открывший фестиваль, стал флагманом вдохновения и сопутствия на последующие дни «литературно-театральной магии». В итоговую афишу, сформированную Экспертным советом фестиваля, включены спектакли театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Новосибирска, Иркутска, Нижнего Тагила, Самары. Международную часть программы составят театры из Сухума (Республика Абхазия), Алматы (Республика Казахстан), Минска (Республика Беларусь), Заечара (Сербия), Ханоя (Вьетнам), Тегерана (Иран). Всего в афише «Мелиховской весны» около 30 мероприятий: помимо спектаклей пройдут творческие встречи с артистами: Алёной Бабенко, Иваном Стебуновым, Василием Бочкаревым и Юрием Васильевым.