Театр «Звучащее слово» представил премьеру по притче Ричарда Баха

18 мая 2026, 17:55

Народный молодежный театр «Звучащее слово» под руководством Варвары Золотухиной представил спектакль «История одного полета». Премьерный показ прошел 17 мая на большой сцене ДК имени Воровского. Основой постановки стала притча Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Главный герой истории — чайка Джонатан, которая стремится жить иначе, чем остальные. Пока другие птицы думают только о поиске еды, он посвящает себя полету, оттачивает мастерство и получает удовольствие от свободы и движения.Как рассказала Варвара Золотухина, коллектив решил обратиться к необычному формату и выбрал пластический спектакль. По словам режиссера, актеры совместили элементы хореографии и драматургии, хотя многие участники раньше не занимались танцами. Подготовка оказалась непростой, однако постановка приобрела выразительность и особую атмосферу.Образный мир спектакля создали сценография, свет и костюмы. Актеры вышли на сцену в светлых костюмах бело-бежевой гаммы, напоминающих оперение птиц. Полупрозрачные ткани передавали движение моря, а световые элементы создавали эффект звездного неба. Световое оформление подготовил Алексей Кузнецов.Создатели спектакля использовали прием черного кабинета, благодаря которому внимание зрителей сосредоточилось на актерах и пластике движений. Диалогов в постановке немного — атмосферу поддерживали музыка, шум моря, эхо и хоровое пение.После показа зрители пообщались с актерами и режиссером и поделились впечатлениями о спектакле. Варвара Золотухина отметила, что коллективу удалось реализовать все творческие планы сезона, а «История одного полета» стала его заключительной премьерой.Ранее театр «Звучащее слово» показал спектакль «Мертвые души» по произведению Николая Гоголя. Младшая группа «Фантазеры» представила постановку «Приключения Незнайки и его друзей», а инклюзивная группа — спектакль «Колобок». Летом коллектив планирует провести тренинги и принять участие в фестивалях.