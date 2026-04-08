Шесть стран представят международную программу фестиваля «Мелиховская весна»

08 апреля 2026, 22:45

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» этой весной примет рекордное в своей истории число зарубежных коллективов – шесть. Как рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, свои постановки на чеховской сцене представят театры из Вьетнама, Сербии, Белоруссии, Ирана, Абхазии и Казахстана.





Один из главных театров восточной Сербии с более чем 70-летней историей, Народный театр Тимочской Краины – Центр культуры «Зоран Радмилович», покажет спектакль «Чеховская комната». В постановке режиссёра Никола Завишича переплелись несколько историй из коротких рассказов Чехова.



Театр-студия киноактёра Национальной киностудии «Беларусьфильм» привезёт на фестиваль постановку «Дядя Ваня».



Свою версию «Трёх сестёр» в постановке режиссёра Наташи Дубс привезёт в Мелихово Республиканский академический немецкий драматический театр из Казахстана.



Неожиданное прочтение знаменитой «Чайки» – спектакль «Константин Гаврилович Треплев» – покажет Международная театральная группа «Чайка», основанная в 2008 году в Тегеране. Спектакль представят российской публике впервые.



Театр «Ле Нгок» из Вьетнама тоже покажет «Чайку» – в постановке режиссера Буй Нху Лай.

«С каждым годом на фестиваль приходит всё больше заявок от зарубежных театров. И сегодня мы можем говорить не просто об участии тех или иных стран, а о полноценной зарубежной фестивальной программе. Радостно, что популярность и привлекательность нашего фестиваля растёт, а творчество Чехова объединяет людей, несмотря на различия языков и национальных культур», – поделилась директор музея-заповедника «Мелихово» Анастасия Журавлёва.