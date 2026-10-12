Видеоконсультации МосОблЕИРЦ получили более 3000 жителей Подмосковья

12 октября 2026, 16:55

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Свыше трёх тысяч жителей Московской области получили видеоконсультации специалистов Московского областного единого расчётного центра (МосОблЕИРЦ) с момента внедрения этой опции. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Видеоформат даёт возможность побеседовать с сотрудником МосОблЕИРЦ в удобное для себя время прямо из дома. Для этого нужен только смартфон или компьютер с выходом в интернет.

Фото: медиасток.рф



«На онлайн-консультациях жителям помогают разобраться в начислениях и выплатах за жилищно-коммунальные услуги. Специалист также может показать, как пользоваться такими удобными и полезными онлайн-сервисами, как мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» и личный кабинет на сайте расчётного центра, откуда можно проверять начисления, тарифы, историю оплат и подавать заявления. Кроме того, на онлайн-консультации можно узнать, как подготовиться к очному визиту и какие документы взять с собой, если вопрос нельзя решить удалённо», — говорится в сообщении.

Фото: медиасток.рф

«Пользователь должен зайти в свой личный кабинет на сайте мособлеирц.рф или в приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». На главной странице нужно выбрать раздел «Сервис», в нём — опцию «Веб-консультант» и нажать кнопку «Записаться». Затем надо забронировать удобную дату и время из свободных — запись открывается со следующего дня на две недели вперёд. После этого на почту заявителя придёт письмо со ссылкой. В выбранное время по этой ссылке можно будет подключиться к видеоконсультации. По этой же ссылке встречу можно перенести», — отметили в пресс-службе ведомства.