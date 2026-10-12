В Подмосковье в этом году отремонтируют около 2000 многоквартирных домов
Более двух тысяч многоквартирных домов капитально отремонтируют в Московской области в текущем году. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Качество работ контролируют депутаты Мособлдумы вместе со старшими по подъезду.
«В 2026 году в 1 289 домах должны заменить кровлю, в 601 доме — обновить внутренние инженерные коммуникации, в 387 домах — отремонтировать фасад, а в 137 домах — заменить лифты. Важно, чтобы все запланированные объекты были сданы в срок и с должным качеством», — сказал Брынцалов.Он также отметил, что в регионе для ряда категорий жителей действуют льготы по взносам на капремонт. Стопроцентная компенсация положена людям в возрасте от 80 лет, одиноким неработающим пенсионерам с доходом ниже прожиточного минимума, а также ряду жителей сёл: соцработникам, ветеринарам, учителям, тренерам и пр.
Половину суммы взноса компенсируют ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам военной службы и труда, труженикам тыла и некоторым другим льготникам.