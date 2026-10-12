Строительство трёх детсадов в Ленинском округе завершат в 2027 году

12 октября 2026, 15:36

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Три детских сада, общая ёмкость которых составит 735 мест, строят на территории Ленинского округа: на улице Гаевского в Видном, в ЖК «Первый квартал» и в ЖК «Видный берег-2» в деревне Сапроново. Сдать их в эксплуатацию должны в первом квартале 2027 года. Ход работ проверил глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Станислав Каторов, сообщает пресс-служба партии.





Развитие социальной инфраструктуры в регионе ведётся по Народной программе ЕР.



Детсад на Гаевского рассчитан на 200 воспитанников. Сейчас там возводят внутренние стены и вставляют оконные блоки. В детском саду в ЖК «Первый квартал» на 210 воспитанников монтируют внутренние инженерные коммуникации. А на объекте в ЖК «Видный берег-2», куда смогут принять 325 детей, занимаются фасадом, кровлей и благоустройством прилегающей территории.





«Ленинский округ активно развивается, появляются новые жилые кварталы, растёт число молодых семей. И нам нужно обеспечить этот рост социальной инфраструктурой. При этом важно не просто завершить работы в установленные сроки, но и обеспечить высокое качество строительства, чтобы учреждения были современными, безопасными и комфортными», — сказал Каторов.