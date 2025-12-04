Выходные в Подмосковье: куда можно поехать всей семьей?
Подмосковье — идеальное направление для семейных выходных. Здесь можно погулять с животными, попробовать самостоятельно приготовить блюдо на гастрономических мастер-классах и начать подготовку к предстоящему Новому году. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. Рассказываем, куда можно поехать всей семьей уже в эти выходные.
Гладить, кормить, фотографироваться: где будет особенно интересно самым маленьким?Дети обожают животных, а в Подмосковье есть сразу несколько мест, где можно не просто посмотреть, но и погулять с ними.
1. Хаскидеревня «Рузская Аляска»
Адрес: Рузский муниципальный округ, деревня Бараново
2. Как добраться из Москвы до Рузы:
Рузский округ расположен на западе Подмосковья, расстояние — около 85 км по Минскому или Можайскому шоссе.
Здесь живут более 150 ездовых собак — сибирские хаски, самоеды и аляскинские маламуты. Это не просто питомник, а настоящий северный мир, где каждому питомцу уделяют особое внимание. В хаскидеревне рассказывают об истории ездовых собак, экспедициях и соревнованиях. Можно зайти в вольеры, погладить пушистых друзей и сделать много по-настоящему красивых фотографий. А еще на территории работает небольшая ферма с козами, овцами, гусями и осликом.
Как только в Московской области выпадет первый снег, здесь можно будет покататься на упряжке. Интересно будет и детям, и взрослым. Посещение — по предварительной записи. Вся информация о месте — на сайте.
3. Оленьея ферма ZooOleni
Адрес: Рузский муниципальный округ, близ деревни Лихачево
Совсем рядом с Рузой можно увидеть оленей практически в условиях дикой природы. Животные свободно гуляют по территории.
А еще здесь живут маралы, лани, белки, мини-лошади, барашки,козы, еноты, дикобразы, совы, фазаны. Во время экскурсии можно погладить и покормить зверей, сделать много кадров.
С появлением первого снега — также покататься на упряжке и даже выпить чай из самовара прямо в лесу. Подробности о посещении фермы можно узнать на их сайте.
Подмосковье со вкусом: куда ехать за гастровпечатлениями?Московская область удивляет и своими гастрономическими маршрутами. Один из самых популярных проходит через Коломну.
4. Как добраться из Москвы в Коломну:
115 км по трассе. В пути — 1,5–2,5 часа на автомобиле по Новорязанскому шоссе или трассе М-4 (платная дорога).
5. Ферма «Экодеревушка»
Адрес: городской округ Коломна, село Парфентьево
Здесь проводят мастер-классы по приготовлению виноградных улиток и фермерского сыра. Гости сами проходят весь процесс — от подготовки продуктов до дегустации. А еще тут можно заказать фермерский обед на свежем воздухе и посмотреть на крокодилов. Для посещения необходима предварительная запись. Вся информация — на официальных интернет-ресурсах фермы.
6. Музейная фабрика пастилы
Адрес: Коломна, улица Полянская, 4
Это не просто музей, а настоящее театрализованное путешествие во времени. Уже полюбившаяся жителям и гостям региона дегустация коломенской пастилы — неотъемлемая часть любого туристического маршрута по округу.
Посетителей ждут актерские программы, чаепитие в Малиновой гостиной и та самая дегустация разных видов местной пастилы. Все программы также проводят по записи. Узнать больше о работе фабрики можно на их сайте.
Куда поехать за новогодним настроением?В преддверии праздников особенно популярны новогодние экскурсии и мастер-классы.
7. Фабрика елочных игрушек «Стиль Студия»
Адрес: Химки, улица Энгельса, 10/19
Здесь создают стеклянные елочные игрушки вручную. Гостям показывают весь процесс — от выдувки шара до его росписи.
После экскурсии дети и взрослые смогут сделать собственную игрушку в мастерской. На территории работает и фирменный магазин. Посещение возможно по предварительной записи на сайте фабрики.
Подмосковье — это десятки маршрутов для семейных выходных. Выбирайте направление — и отправляйтесь за впечатлениями всей семьей. Больше маршрутов можно найти на главном туристическом портале Московской области.