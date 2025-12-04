Выставку из подмосковного «Нового Иерусалима» представили в Казанском Кремле
Уникальная экспозиция модернизма 1920–1930-х годов «Свет между мирами» из Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» (Истра, Московская область) и Каракалпакского государственного музея искусства имени И.В. Савицкого торжественно открыли в Выставочных залах Присутственных мест Музея-заповедника «Казанский Кремль». Проект был впервые реализовали в музее «Новый Иерусалим» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Здесь объединили сразу две коллекции. В экспозиции —140 живописных и графических работ Александра Волкова, Роберта Фалька, Александра Осьмеркина, Климента Редько.
Какие новые возможности открыл для себя проект в Казани?Идея совместной выставки возникла еще в 2019 году. Спустя несколько лет музей «Новый Иерусалим» согласовал проведение экспозиции с Каракалпакским музеем искусства. С мая по ноябрь 2025 года выставка успешно проходила в Истре при поддержке Правительства Московской области.
«Сегодня вспоминала, как долго и тщательно мы готовили этот проект к открытию в “Новом Иерусалиме”. Огромное спасибо, что тогда фонд нас поддержал в этом общем стремлении пролить свет на советский модернизм, чтобы сделать это искусство более видимым и популярным», — отметила директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.По словам Анны, в Казани у проекта теперь есть новые партнёры, и для посетителей откроют дополнительные возможности для изучения модернизма 20–30-х годов.
Что можно увидеть на выставке «Свет между мирами»?Выставку «Свет между мирами» в Казанском Кремле построили по принципу последовательных тематических блоков:
- Мастера нового Востока. Здесь представлены работы, формирующие образ Востока и национального модернизма, среди которых произведения Александра Волкова и Николая Карахана;
- Лица времени. Раздел посвящён портрету как хронике эпохи и исследованию типажей нового общества;
- Метафизика 1920–1930-х. Работы Климента Редько и Соломона Никритина показывают философские поиски художников: борьбу индустрии и природы, движение человека во времени и пространстве, колебания радиоволн и напряжение космических и земных сил;
- Открытие нового мира. Объединение “Цех живописцев”. Художники Александр Шевченко, Ростислав Барто, Николай Витинг и другие подчеркивали значимость станковой живописи как носителя духовного опыта на фоне увлечения индустриальным дизайном.
Почему коллекции «Нового Иерусалима» и Каракалпакского музея уникальны?Коллекции «Нового Иерусалима» и Каракалпакского музея формировали в условиях, когда многие произведения оставались вне официального культурного поля. Сейчас у посетителей есть возможность увидеть, как формировалось самосознание человека через художественные поиски модернизма.
Выставка в Казанском Кремле будет работать до 5 апреля 2026 года.