«Выйдите на крышу с яркой тряпкой и ждите»: Подмосковный спасатель дал советы на случай наводнения

18 марта 2026, 21:26

Подмосковный спасатель Щетинин рассказал, что делать при внезапном наводнении

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Жителям Московской области, живущим в местах, где регулярно весной происходят паводки и подтопления, нужно заранее подготовиться к приходу водной стихии. Прогноз по поводу масштабов паводка в Подмосковье в этом году довольно серьёзный.





Об этом заявил «Радио 1» заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

«Люди, которые в основном живут в этих населённых пунктах, готовятся к большой воде заранее. Если вашу дачу заливается водой, например, раз в пять лет, постарайтесь все вещи, которые стоят на полу, – мебель, электронную и бытовую технику, – поднять на второй этаж, если он есть. Необходимо отключить все электрические и газовые приборы. Если у вас имеются какие-то домашние или сельскохозяйственные животные, желательно вывести их на более высокое место к соседям», – посоветовал спасатель.

«В Московской области работает очень эффективная служба, куда можно позвонить, если произошло что-то экстренное. При этом надо подняться на второй этаж. Если вы знаете, что у соседей есть больные или маломобильные люди, и вы в состоянии помочь, поднимите их тоже. В случае экстренной необходимости поднимайтесь на крышу. Там обозначьте себя, например, какие-то яркой тряпкой и ждите помощи. Думаю, что до этого не дойдёт, но на всякий случай мы должны знать, как нужно действовать», – отметил собеседник «Радио 1».