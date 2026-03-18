«Выйдите на крышу с яркой тряпкой и ждите»: Подмосковный спасатель дал советы на случай наводнения
Подмосковный спасатель Щетинин рассказал, что делать при внезапном наводнении
Жителям Московской области, живущим в местах, где регулярно весной происходят паводки и подтопления, нужно заранее подготовиться к приходу водной стихии. Прогноз по поводу масштабов паводка в Подмосковье в этом году довольно серьёзный.
Об этом заявил «Радио 1» заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.
«Люди, которые в основном живут в этих населённых пунктах, готовятся к большой воде заранее. Если вашу дачу заливается водой, например, раз в пять лет, постарайтесь все вещи, которые стоят на полу, – мебель, электронную и бытовую технику, – поднять на второй этаж, если он есть. Необходимо отключить все электрические и газовые приборы. Если у вас имеются какие-то домашние или сельскохозяйственные животные, желательно вывести их на более высокое место к соседям», – посоветовал спасатель.Если половодье пришло внезапно, нужно сразу сообщить об этом по телефону 112.
«В Московской области работает очень эффективная служба, куда можно позвонить, если произошло что-то экстренное. При этом надо подняться на второй этаж. Если вы знаете, что у соседей есть больные или маломобильные люди, и вы в состоянии помочь, поднимите их тоже. В случае экстренной необходимости поднимайтесь на крышу. Там обозначьте себя, например, какие-то яркой тряпкой и ждите помощи. Думаю, что до этого не дойдёт, но на всякий случай мы должны знать, как нужно действовать», – отметил собеседник «Радио 1».В этом году в Московской области из-за большого количества выпасшего снега уровень половодья ожидается выше нормы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поставил задачу уделить особое внимание самым проблемным населённым пунктам – Истре, Солнечногорску, Егорьевску, Богородскому, Воскресенску и другим.