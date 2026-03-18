Заслуженный спасатель назвал серьёзным прогноз масштабов паводка в Подмосковье
В этом году в Московской области уровень половодья ожидается выше нормы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поставил задачу уделить особое внимание самым проблемным населённым пунктам – Истре, Солнечногорску, Егорьевску, Богородскому, Воскресенску и другим.
Прогноз по поводу масштабов паводка довольно серьёзен, заявил «Радио 1» заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.
«Конечно, не скажешь, что ситуация рядовая. Но такое было в Московской области в разные времена года несколько лет назад, мы прекрасно это помним. Испытываем некую озабоченность, всячески готовимся. Проводим работу с населением, потому что подготовленный человек частично защищён. Прогноз может сбыться или не сбыться. Мы всегда ориентируемся на действительно научные данные. Сейчас есть угроза подтопления, и нужно готовиться к этому. Поэтому будем готовиться. Надеемся, что всё пройдёт более или менее ровно, без серьёзных последствий. Предпримем все усилия, чтоб минимизировать угрозу», – пообещал спасатель.
В Подмосковье сейчас создана четырёхуровневая система мониторинга. За уровнем воды следят из космоса, его оценивают беспилотники. В наблюдениях задействованы гидропосты и электронные вешки.
«Чем больше источников, из которых мы получаем информацию о количестве снега, температуре, воде, бассейнах и так далее, тем она точнее. Местами используем искусственный интеллект и, конечно, опыт специалистов, которые могут всё спрогнозировать с наибольшей долей вероятности. В Московской области есть единая система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций во главе с губернатором, функционирует Главное управление МЧС России по региону, Главное управление гражданской защиты Московской области. Все эти организации работают рука об руку», – добавил Щетинин.
По словам спасателя, самые проблемные места в плане угрозы подтопления, – низменности. Но люди, которые там давно живут, это знают, поскольку сталкиваются с водной стихией раз в пять, семь или восемь лет. Как правило, они заранее оценивают количество снега и примерно представляют, к чему готовиться.
Спасатель подчеркнул, что все планы давно известны, их корректируют каждый год. Для защиты от воды запланировано использование техники и средств. Если вдруг произойдёт что-то из ряда вон выходящее, подключатся резервные силы.