Выплату за уход за инвалидами на дому получают более 2700 жителей Подмосковья

22 июля 2026, 17:09

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Жители Московской области могут претендовать на получение ежемесячной выплаты по уходу за инвалидами в размере 27 000 рублей. Эта мера поддержки является частью комплексной системы социальной защиты.





Сейчас ежемесячную денежную выплату за осуществление ухода за инвалидами получают 2 771 жителей Подмосковья. Об этом сообщил «Радио 1» председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев.

«Считаю, что принятый нами закон выполнил своё предназначение, показал нужность, востребованность. Сейчас у нас ежемесячную денежную выплату за осуществление ухода за инвалидами получает 2 771 человек. Была подтверждена в ходе исполнения закона идея, которая изначально нами закладывалась. Её суть – в том, что для инвалида намного лучше и привычнее, когда за ним ухаживает не чужой, а близкий ему человек, родственник. Но уход – это тяжёлая работа, и она должна быть оплачена. Поэтому Мособлдума и приняла закон, предусматривающий ежемесячную выплату в размере более 27 900 рублей за эти цели», – рассказал Голубев.

«Это три основных критерия. Если человек им соответствует, он может получить эту выплату. При этом инвалид должен быть признан нуждающимся в стационарной форме социального обслуживания. Кроме того, его не помещают в социальные учреждения, а осуществляют уход на дому», – добавил депутат.

«В тексте закона указано, что ежемесячная денежная выплата на уход за инвалидами предоставляется неработающим гражданам либо лицам, осуществляющим дистанционную работу, а также лицам с установленной продолжительностью ежедневной работы сменой не более двух часов. Выплаты не предоставляется обучающимся в образовательных организациях всех типов: по очной и заочной формам обучения. Если человек на работе, мы, законодатели, не можем быть уверены, что должный уход будет обеспечен», – пояснил Андрей Голубев.



«Туда надо направить заявление о назначении выплаты в форме электронного документа и подписать простой электронной подписью заявителя. Сделать это можно дистанционно с использованием портала государственных и муниципальных услуг Московской области. В заявлении указывают адрес, по которому будет осуществляться уход за инвалидом, а также сведения о номере банковской карты заявителя», – добавил собеседник «Радио 1».