Щёлковские офтальмологи прооперировали новорождённого и сохранили ему зрение

22 июля 2026, 16:01

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Щёлковского перинатального центра сохранили младенцу зрение, сделав ему операцию в первые недели жизни. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В центр из Клина экстренно доставили беременную женщину на сроке 30 недель с преждевременным излитием вод. Малыш олился в составе двойни раньше срока в результате кесарева сечения. После первых недель в реанимации и стабилизации жизненно важных функций новорождённых с мамой перевели в отделение патологии.

«Мы столкнулись с угрозой потери зрения у мальчикп. У него развилась ретинопатия недоношенных. Офтальмологи провели лазерную коагуляцию сетчатки обоих глаз. Это метод, при котором повреждения сетчатки устраняются направленным лазерным излучением. Благодаря вовремя проведенной процедуре мы смогли предотвратили тяжёлое инвалидизирующее состояние», –сказал главврач Щёлковского перинатального центра Андрей Пастарнак.