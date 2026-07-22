В Подмосковье за полгода привили 128,6 тыс. собак и кошек

22 июля 2026, 17:01

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Около 128,6 тыс. домашних питомцев — 85,2 тысячи собак и более 43,4 тысячи кошек — вакцинировали в государственных ветеринарных клиниках Московской области за первые шесть месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.





Прививки в госветклиниках делают от нескольких болезней, для этого — по желанию хозяина — можно использовать комбинированные вакцины.





«Собак прививают от аденовирусных инфекций, чумки, лептоспироза, коронавирусного и парвовирусного энтерита, а кошек — от калицивирусной инфекции, ринотрахеита, панлейкопении, хламидиоза и других инфекций», — говорится в сообщении.