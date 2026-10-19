Виртуальные экскурсии по паркам Подмосковья собрали более 300 тысяч просмотров

19 октября 2026, 14:38

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Свыше 300 тысяч раз зрители посмотрели видеопроекты о парках Московской области. С 2023 года вышли более 50 выпусков, посвящённых местной истории, культурному наследию и примечательным местам. Об этом сообщили в региональном Минкульттуризма.