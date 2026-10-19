Прививку от гриппа уже сделали более 1,1 млн жителей Московской области

19 октября 2026, 14:23

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области продолжается масштабная кампания по вакцинации от гриппа. Она привлекла уже свыше 1,1 млн жителей, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Сделать прививку можно в поликлиниках по месту прикрепления. Взрослые также могут привиться в мобильных комплексах, которые выезжают в самые оживлённые места региона.

«Вакцинация – самый эффективный способ защиты от гриппа и его осложнений. Особенно важно своевременно привиться людям из групп риска – детям, пожилым гражданам, беременным женщинам и пациентам с хроническими заболеваниями. Мы организовали в Подмосковье вакцинацию так, чтобы жители могли сделать прививку максимально удобно: в поликлиниках, мобильных комплексах и на предприятиях. Детей, помимо поликлиник, привьют в образовательных учреждениях. С начала прививочной кампании вакцинацию от гриппа прошли уже более 1,1 млн жителей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.