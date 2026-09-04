«Высокая эстрада»: На фестивале в городе Пушкино пройдёт премьера уникальной программы «Симфоджаз»
На фестивале в Пушкинском колледже устроят премьеру программы мировой музыки
В Московской областной филармонии прошла первая репетиция нового симфоджазового проекта под руководством заслуженного артиста России, композитора и пианиста Михаила Иванова.
«Симфоджаз» – это соединение симфонической и джазовой составляющих, рассказал Иванов «Радио 1».
«Симфоническая составляющая у нас – оркестр Московского Московской областной филармонии под управлением Дмитрия Юровского, а джаз – под управлением братьев Ивановых. Мы выбрали такой жанр, потому что сам Юровский выразил желание создать проект высокой эстрады, в котором сочетались бы и классическая, и эстрадная, и джазовая составляющие. Мы выбрали определённые мелодии, которые известны всему миру, и сделали такие аранжировки, в которых они звучат современно», – рассказал музыкант.
Братья Ивановы привлекли к проекту солистов, работающих в филармонии, джазовую и академическую вокалисток.
«Это такое ноу-хау, когда академический вокал сочетается с джазовым. Все аранжировки делал я. Мы отрепетировали первый блок, записали фрагменты и отметили, какие правки нужно внести. А дальше готовим и развиваем эту программу. У нас уже есть цель. 5 декабря состоится 10-й по счёту фестиваль мировой музыки в городе Пушкино в Подмосковье, в зале музыкального колледжа. Там шикарный зал, новый колледж. И там мы сделаем премьеру этой программы в полной концертной версии», – пояснил собеседник «Радио 1».
По его словам, после первой репетиции идёт подготовка к премьере.
«У нас достаточно интересный состав оркестра. Мы взяли небольшой симфонический оркестр в полном его составе, и отобрали камерный оркестр. Согласовали, какие инструменты у нас будут– деревянные, духовые, струнные. Добавили туда аккордеон как тембр, как краску, потому что наша задача – играть музыку разных народов, разных стран мира. Аккордеон характерен и для французской музыки, и для Аргентины, для танго. Мы собираемся музыкально путешествовать по всему миру. Может, дойдём и до каких-то интересных индийских мелодий. На сегодняшний день есть Франция, Испания, Португалия, есть Аргентина, Америка, Италия, естественно, Россия. И мы собираемся расширять географию. Что-то будет постоянно добавляться, программа станет расширяться. Получается программа «Мелодия без границ», своеобразное путешествие без визы», – поделился планами Михаил Иванов.По его словам, музыкальный коллектив планирует показывать постоянно обновляющуюся программу в рамках концертов по Подмосковью.