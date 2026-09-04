В Мытищах стартовало строительство перехода через Волковское шоссе

04 сентября 2026, 15:12

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Надземный пешеходный переход через Волковское шоссе начали возводить в Мытищах в рамках реализации проекта по строительству путепровода на пересечении Волковского шоссе с улицей Мира. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Сейчас строители занимаются устройством фундамента лестничного схода будущего перехода.





«Специалисты бурят скважины с последующим бетонированием свай. Работы ведутся поэтапно на нескольких участках фундамента. На площадке заняты 32 рабочих и пять инженерно-технических специалистов. Используются шесть единиц техники», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.