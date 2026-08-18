«Высокое доверие»: Воробьёв рассказал о предстоящих выборах в Мособлдуму

18 августа 2026, 12:10

Андрей Воробьёв возглавит команду «Единой России» на выборах в Мособлдуму

Видео: пресс-служба ЦИК РФ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возглавит команду «Единой России» на предстоящих выборах в Государственную думу и Московскую областную думу. Как пройдет голосование в Подмосковье и кто еще претендует на депутатские мандаты?





Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов ранее обратился к Воробьеву от имени победителей предварительного голосования с просьбой возглавить партийную команду на выборах в Госдуму и областной парламент. Он отметил, что кандидаты, определившиеся по итогам праймериз, уже получили поддержку жителей региона, однако команде необходим лидер, способный объединить участников кампании и привести их к результату.





«Вы, как настоящий патриот и лидер Подмосковья уже не раз приводили нас к победе, рассчитываем на вашу поддержку и сегодня», — сказал он.

«Во-первых, хочу поблагодарить партию, весь наш актив за высокое доверие и за тот результат, который наш регион продемонстрировал на предварительном голосовании. Это действительно очень сложный этап, который мы проходим в непростое для страны время. Но у нас сформирована очень сильная команда. Я не сомневаюсь ни в одном из вас», — обратился к участникам форума «Подмосковье. Есть результат!» Андрей Воробьев.

Андрей Воробьёв (фото: медиасток.рф)

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — подчеркнул глава региона.