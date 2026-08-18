«Высокое доверие»: Воробьёв рассказал о предстоящих выборах в Мособлдуму
Видео: пресс-служба ЦИК РФ
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возглавит команду «Единой России» на предстоящих выборах в Государственную думу и Московскую областную думу. Как пройдет голосование в Подмосковье и кто еще претендует на депутатские мандаты?
Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов ранее обратился к Воробьеву от имени победителей предварительного голосования с просьбой возглавить партийную команду на выборах в Госдуму и областной парламент. Он отметил, что кандидаты, определившиеся по итогам праймериз, уже получили поддержку жителей региона, однако команде необходим лидер, способный объединить участников кампании и привести их к результату.
«Вы, как настоящий патриот и лидер Подмосковья уже не раз приводили нас к победе, рассчитываем на вашу поддержку и сегодня», — сказал он.
Брынцалов также подчеркнул, что представители «Единой России» готовы вместе отвечать за дальнейшее развитие Московской области и благополучие ее жителей. По его словам, партийная команда намерена продолжать работу вместе с губернатором и президентом России Владимиром Путиным.
Воробьев, в свою очередь, подтвердил готовность принять на себя эту ответственность. Глава региона поблагодарил партию и ее актив за доверие, отдельно отметив результаты Подмосковья на предварительном голосовании.
«Во-первых, хочу поблагодарить партию, весь наш актив за высокое доверие и за тот результат, который наш регион продемонстрировал на предварительном голосовании. Это действительно очень сложный этап, который мы проходим в непростое для страны время. Но у нас сформирована очень сильная команда. Я не сомневаюсь ни в одном из вас», — обратился к участникам форума «Подмосковье. Есть результат!» Андрей Воробьев.
Выборы в России пройдут с 18 по 20 сентября. Жителям московского региона предстоит определить депутатов Государственной думы РФ IX созыва и Московской областной думы. В те же дни муниципальные выборы состоятся в Коломне, Химках, Пушкине и Лобне.
Трехдневный формат голосования утвердил Центральный избирательный комитет. Председатель ЦИК Элла Памфилова отмечала, что такой подход призван сделать участие в выборах удобнее для граждан и одновременно повысить безопасность. Единым днем голосования указом президента России Владимира Путина определено 20 сентября.
Проголосовать можно будет непосредственно на избирательном участке, дистанционно в электронном формате или на дому. Участки будут работать с 08:00 до 20:00. Для получения бумажного бюллетеня избирателю потребуется паспорт.
Голосование вне помещения участка предусмотрено для тех, кто по уважительной причине не может прийти лично. В частности, такой возможностью смогут воспользоваться люди с инвалидностью и ограничениями по здоровью, а также граждане, ухаживающие за нуждающимися.
Воробьев ранее также отмечал, что дистанционный формат способен сделать участие жителей в выборах более доступным.
«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — подчеркнул глава региона.
В выборах в Государственную думу участвуют 17 политических партий, среди которых «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Нижняя палата парламента будет состоять из 450 депутатов: 225 мандатов распределят по партийным спискам, еще 225 депутатов изберут в одномандатных округах.
Московскую областную думу также сформируют по смешанной системе. Половину из 50 депутатских мандатов — 25 — распределят в одномандатных округах, еще 25 будут замещены по территориальным партийным спискам.