Больницы Подмосковья получили более 140 единиц стерилизационного оборудования

18 августа 2026, 11:34

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

145 единиц стерилизационного оборудования общей стоимостью 332 миллиона рублей передали медучреждениям Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





В число поступившей техники вошли сухожаровые шкафы, ультразвуковые мойки, установки для обработки гибких эндоскопов, шкафы для сушки и асептического хранения эндоскопов, моечно-дезинфекционные машины, а также воздушные, плазменные и паровые стерилизаторы.





«До конца текущего года медорганизациям Подмосковья передадут ещё 163 единицы стерилизационной техники. Всего на её закупку выделяется почти 900 миллионов рублей», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Максим Забелин.