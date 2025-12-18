Выставка «Семейный альбом» династии Любавиных открылась в Серпухове
В Серпуховском историко-художественном музее с 17 декабря представлена выставка «Семейный альбом». Она объединяет работы трёх поколений творческой династии — Анатолия, Нины и Ксении Любавиных. Проект посвящён семейным ценностям и их влиянию на искусство, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Экспозция включает живописные и графические работы: портреты, декоративные композиции и инсталляции. Также посетители увидят архивные материалы, эскизы и личные заметки из семейного творческого архива.
Анатолий Любавин — народный художник РФ, ректор МГАХИ им. Сурикова. Нина Любавина — действительный член Российской академии художеств. Оба мастера работают в станковой живописи и графике. Их дочь, Ксения Любавина, член Московского союза художников, известна как графический дизайнер и автор более 300 развивающих настольных игр для детей.
Выставка будет открыта для посетителей до 1 февраля 2026 года. Рекомендуемый возраст — 6+. Подробная информация размещена на сайте Серпуховского историко-художественного музея.
