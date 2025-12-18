Выставка «Семейный альбом» династии Любавиных открылась в Серпухове

18 декабря 2025, 17:50

оригинал Фото: istockphoto / Marc_Osborne

В Серпуховском историко-художественном музее с 17 декабря представлена выставка «Семейный альбом». Она объединяет работы трёх поколений творческой династии — Анатолия, Нины и Ксении Любавиных. Проект посвящён семейным ценностям и их влиянию на искусство, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.





