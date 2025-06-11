Выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского» включила в себя более 70 полотен моря
Выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского» стала новой волной
Сегодня, 11 июня, в Серпуховском историко-художественном музее открыла свои двери межмузейная выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского». Она объединила произведения нескольких поколений русских живописцев морской тематикой. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Заместитель директора по музейному продвижению Серпуховского художественно-исторического музеяНадежда Шишова в беседе с «Радио 1» рассказала, что выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского» - долгожданный наш проект и волна нового воздуха.
«Всем хочется на море, как раз лето, мы все об этом мечтали. Для меня море — это, наверное, часть моей души. Я очень сильно его люблю. И когда около него нахожусь, то даже больше люблю не купаться, а смотреть на волны и слушать их шум. Это меня успокаивает. Я вообще люблю воду», — поделилась она.В основе выставки лежат произведения из коллекции Серпуховского историко-художественного музея, а также экспонаты из Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Государственного Эрмитажа, Музея Москвы, Рыбинского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Нижегородского государственного художественного музея, Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого и двух частных собраний.
Главный научный сотрудник Третьяковской галереи, научный консультант проекта Светлана Усачева в беседе с «Радио 1» назвала проект удивительный и уникальным.
«Впервые в пространстве музея, в выставочном зале, собраны не только 70 работ, что очень много, 10 музеев, но и очень разные по стилистике и по времени работы живописцы. Кроме того, здесь есть мастера, которых мы не всегда связываем с морской темой, но которые так или иначе ей отдали дань. Одним словом, выставка подарит вам немало хороших впечатлений», — прокомментировала она.Тематически выставка разделена на части, которые прослеживаются через призму развития жанра марины в отечественном искусстве: в первом разделе представлены произведения выдающихся мастеров академической школы XIX века; во втором разделе собраны работы маринистов, отразившие особенности художественных течений первой трети XX столетия и советского периода. Работы А.П. Боголюбова, В.Д. Поленова, Н.Н. Дубовского, И.И. Левитана, В.В. Кандинского и других живописцев, многие из которых показываются впервые, знакомят с творческими методами и уникальными авторскими приемами художников. Отдельный интерес представляют натурные этюды, раскрывающие тайны морского пленэра.
Специально к выставке «Море великих» совместно с брендом Библиотека ароматов были подобраны ароматы, вдохновленные произведениями искусства, которые можно послушать в пространстве выставки.