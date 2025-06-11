Выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского» включила в себя более 70 полотен моря

11 июня 2025, 18:37

Выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского» стала новой волной

оригинал Серпуховский историко-художественного музей (Фото: пресс-служба музея)

Сегодня, 11 июня, в Серпуховском историко-художественном музее открыла свои двери межмузейная выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского». Она объединила произведения нескольких поколений русских живописцев морской тематикой. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.





Заместитель директора по музейному продвижению Серпуховского художественно-исторического музеяНадежда Шишова в беседе с «Радио 1» рассказала, что выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского» - долгожданный наш проект и волна нового воздуха.





«Всем хочется на море, как раз лето, мы все об этом мечтали. Для меня море — это, наверное, часть моей души. Я очень сильно его люблю. И когда около него нахожусь, то даже больше люблю не купаться, а смотреть на волны и слушать их шум. Это меня успокаивает. Я вообще люблю воду», — поделилась она.

Серпуховский историко-художественного музей (Фото: пресс-служба музея)



Серпуховский историко-художественного музей (Фото: пресс-служба музея)



«Впервые в пространстве музея, в выставочном зале, собраны не только 70 работ, что очень много, 10 музеев, но и очень разные по стилистике и по времени работы живописцы. Кроме того, здесь есть мастера, которых мы не всегда связываем с морской темой, но которые так или иначе ей отдали дань. Одним словом, выставка подарит вам немало хороших впечатлений», — прокомментировала она.

Серпуховский историко-художественного музей (Фото: Радио 1)