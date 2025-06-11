Жителей Подмосковья познакомили с правилами конкурса «Вместе против коррупции!»
Жителей Московской области приглашают стать участниками международного молодёжного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». О его проведении сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
«Конкурсантам должно быть от 10 до 25 лет. Участвовать могут как авторы, так и творческие коллективы. Для этого предлагается разработать тематическую социальную рекламу в номинациях «Лучший рисунок», «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик». В работах должны быть изложены современные государственные механизмы борьбы с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизни общества, а также значение международного сотрудничества в этом направлении», – говорится в сообщении.Работы принимаются до 1 октября 2025 года на сайте конкурса. Там же можно найти правила его проведения.
Конкурс состоит из двух этапов. Первый продлится с 1 мая по 1 октября. Работы в каждой номинации оценят национальные конкурсные комиссии. По итогам пройдёт церемония награждения.
Победители первого этапа пройдут во второй этап – финал. Он состоится в октябре-ноябре. Международное жюри определит три лучшие работы в каждой номинации.
Церемонию награждения планируют провести в Москве, приурочив её ко Международному дню борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечается 9 декабря.