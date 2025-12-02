Вуз народного хозяйства Балашихи вышел в финал конкурса по молодежной политике

02 декабря 2025, 15:59

Российский государственный университет народного хозяйства имени В.И. Вернадского в Балашихе вышел в финал Всероссийского конкурса лучших практик реализации молодежной политики и воспитательной деятельности вузов. Конкурс организован Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства науки и высшего образования России и Росмолодежи. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Подмосковья.





Вуз стал лауреатом в спецноминации «Просветительская деятельность». Университет представил проекты, направленные на развитие сельских территорий и поддержку молодежи.



На просветительских программах здесь реализуют инициативы, основанные на традиционных духовных и нравственных ценностях, создают условия для самореализации студентов и привлекают молодежь к социально важным проектам. Всего на конкурс подали более 800 заявок из 82 регионов страны.

Эксперты оценивали работу вузов по нескольким направлениям: