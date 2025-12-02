Достижения.рф

Вуз народного хозяйства Балашихи вышел в финал конкурса по молодежной политике

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Российский государственный университет народного хозяйства имени В.И. Вернадского в Балашихе вышел в финал Всероссийского конкурса лучших практик реализации молодежной политики и воспитательной деятельности вузов. Конкурс организован Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства науки и высшего образования России и Росмолодежи. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Подмосковья.



Вуз стал лауреатом в спецноминации «Просветительская деятельность». Университет представил проекты, направленные на развитие сельских территорий и поддержку молодежи.

На просветительских программах здесь реализуют инициативы, основанные на традиционных духовных и нравственных ценностях, создают условия для самореализации студентов и привлекают молодежь к социально важным проектам. Всего на конкурс подали более 800 заявок из 82 регионов страны.

​Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Эксперты оценивали работу вузов по нескольким направлениям:
  • привлечение грантов,
  • количество и качество мероприятий,
  • выстроенные партнерства,
  • развитие корпоративной культуры,
  • реализация просветительских программ за 2023–2025 годы.
В финал прошли 150 команд со всей России. Очный этап конкурса пройдет 16 декабря в Москве. Финалисты представят свои проекты и защитят лучшие практики в сфере молодежной политики.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что выход университета в финал открывает для вуза новые возможности в сфере молодежной политики, расширяет просветительскую работу и укрепляет позиции Подмосковья на Всероссийском уровне.
Ирина Паршина

