Вуз народного хозяйства Балашихи вышел в финал конкурса по молодежной политике
Российский государственный университет народного хозяйства имени В.И. Вернадского в Балашихе вышел в финал Всероссийского конкурса лучших практик реализации молодежной политики и воспитательной деятельности вузов. Конкурс организован Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства науки и высшего образования России и Росмолодежи. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Подмосковья.
Вуз стал лауреатом в спецноминации «Просветительская деятельность». Университет представил проекты, направленные на развитие сельских территорий и поддержку молодежи.
На просветительских программах здесь реализуют инициативы, основанные на традиционных духовных и нравственных ценностях, создают условия для самореализации студентов и привлекают молодежь к социально важным проектам. Всего на конкурс подали более 800 заявок из 82 регионов страны.
Эксперты оценивали работу вузов по нескольким направлениям:
- привлечение грантов,
- количество и качество мероприятий,
- выстроенные партнерства,
- развитие корпоративной культуры,
- реализация просветительских программ за 2023–2025 годы.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что выход университета в финал открывает для вуза новые возможности в сфере молодежной политики, расширяет просветительскую работу и укрепляет позиции Подмосковья на Всероссийском уровне.