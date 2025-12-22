Владелец пекарни из Люберец Денис Максимов решил предложить покупателям набор пирожков «как у президента»

22 декабря 2025, 16:34

Пекарь из Люберец Максимов предложит покупателям пирожки «как у президента»

оригинал Фото: Радио 1

Задавая вопрос в прямом эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным», владелец пекарни «Машенька» в Люберцах Денис Максимов не рассчитывал на столь живую реакцию президента. В этом сам предприниматель признался в эфире «Радио 1».





Во время программы предприниматель из Подмосковья рассказал, что организовал небольшую семейную пекарню, которую в честь дочери назвал «Машенька». Около восьми лет семья пользовалась удобной патентной системой налогообложения. Но со следующего года он будет вынужден платить налог с дохода и уплачивать НДС. Это значит, что придётся нести дополнительные издержки.

«Я думал, наш диалог сведётся к какому-то сухому разговору – я задам вопрос президенту, он даст мне какой-то ответ. А здесь после весьма развёрнутого ответа он перешел на что-то неформальное, личное. Нам это было очень приятно. Конечно, мы этого не ожидали», – признался Максимов.

«Эти нововведения, которые были приняты за полтора месяца до Нового года и вступят в силу с 1 января, существенно ухудшают наше материальное положение. Мы обязаны будем платить НДС по ставке 5% и налог с доходов. Это существенно меняет весь наш подход к бухгалтерскому учёту. Ранее мы работали на патенте – ты заплатил и год работаешь спокойно. Такой злободневный вопрос и подвиг обратиться на прямую линию с президентом», – пояснил собеседник «Радио 1».

«Он сказал, что целью изменений в налоговом законодательстве было, прежде всего, поставить под контроль многочисленный импорт, который идёт через малые предприятия, пользующиеся льготными схемами налогообложения. Но он никак не должен был затронуть нас – тех, кто что-то производит. То есть президент сказал, что производственных предприятий это не должно коснуться, и добавил, что даст определённые указания правительству подумать по этому поводу. Надеемся, что что-то в ближайшее время сдвинется», – отметил Денис Максимов.

«Мы отправили Владимиру Владимировичу наш набор пирожков. Там были традиционные русские пирожки с картошкой, капустой, луком и яйцом, капустой и яйцом, с творогом, очень вкусные слоечки. А на следующий день мы смогли испечь наш настоящий каравай и передали его», – отметил житель Подмосковья.

«Они спрашивали: а можно нам такие же пирожки, как у Владимира Владимировича? У меня уже не справляются пекари, мне их жалко! Люди звонят и просят сделать корзины к Новому году, как у президента. Думаю, что можно начать продавать такой набор. Народ, по сути, сам сформулировал запрос. В ближайшее время разместим на сайте такое предложение, особенно в преддверии Нового года», – поделился планами Максимов.

«Честно говоря, до слёз тронул этот подарок. Там были замечательные сладости, мои дети уже всё пробуют дома. Это замечательный шоколад и варенье, напитки как раз к рождественскому столу. Но самый дорогой подарок я не сразу заметил. Там была очень красивая коробка. Я открываю, а там лежит серебряный складень с иконами Святого равноапостольного князя Владимира, Святого Георгия Победоносца, Божьей Матери, Николая Чудотворца и Сергея Радонежского», – сказал Максимов.