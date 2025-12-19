Путин в прямом эфире ответил на вопрос предпринимателя из Люберец о налогах
Индивидуальный производственный бизнес не должен страдать от перехода на новую систему налогообложения. Об этом заявил Владимир Путин в ходе программы «Итоги года», отвечая на вопрос предпринимателя из Люберец Дениса Максимова.
Житель Подмосковья рассказал, что организовал небольшую семейную пекарню, которую в честь дочери назвал «Машенька». Около восьми лет семья пользовалась удобной патентной системой налогообложения. Но с будущего года он будет вынужден платить налог с дохода и уплачивать НДС. Для этого придётся нанять профессионального бухгалтера и нести дополнительные издержки.
Как ответил президент, проблемы бизнесмена связаны с тем, что в своё время принимались решения по разным формам льготирования и поддержки индивидуального предпринимательства, а также малого бизнеса.
«Но это не значит, что должны быть созданы какие-то проблемы для производственного бизнеса. Обязательно обращу на это внимание правительства и соответствующих правительственных структур. Производственный бизнес от перехода на новые системы налогообложения ни в коем случае не должен пострадать», – подчеркнул глава государства.Он посоветовал Максимову вместо издержек на организацию бухгалтерии воспользоваться сервисами банковского и бухгалтерского дела, которые сейчас предоставляют крупные финансовые учреждения.
«В любом случае я желаю успеха вам и вашей дочери, и вашему делу, которое называется таким нежным именем. Желаю вам всего самого доброго и успехов», – отметил глава государства.
Программа «Итоги года» в этом году подводится в формате прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией. Путин отвечает на вопросы граждан, а также журналистов российских и мировых СМИ.