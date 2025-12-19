Путин в прямом эфире ответил на вопрос предпринимателя из Люберец о налогах

19 декабря 2025, 14:57

Индивидуальный производственный бизнес не должен страдать от перехода на новую систему налогообложения. Об этом заявил Владимир Путин в ходе программы «Итоги года», отвечая на вопрос предпринимателя из Люберец Дениса Максимова.





Житель Подмосковья рассказал, что организовал небольшую семейную пекарню, которую в честь дочери назвал «Машенька». Около восьми лет семья пользовалась удобной патентной системой налогообложения. Но с будущего года он будет вынужден платить налог с дохода и уплачивать НДС. Для этого придётся нанять профессионального бухгалтера и нести дополнительные издержки.



Как ответил президент, проблемы бизнесмена связаны с тем, что в своё время принимались решения по разным формам льготирования и поддержки индивидуального предпринимательства, а также малого бизнеса.

«Но это не значит, что должны быть созданы какие-то проблемы для производственного бизнеса. Обязательно обращу на это внимание правительства и соответствующих правительственных структур. Производственный бизнес от перехода на новые системы налогообложения ни в коем случае не должен пострадать», – подчеркнул глава государства.